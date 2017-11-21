Bekleyiş ne zaman bitecek? YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu mu?

YÖKDİL sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyenler Anadolu Üniversitesi'nden YÖKDİL sınav sonuçlarına dair açıklama bekliyor. Akademik alanlarda kullanılan YÖKDİL puanları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz senelerde YÖKDİL kaç gün sonra açıklandı?

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? İşte detaylar…

YÖKDİL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Beklenen YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir ayrıntı bulunmuyor ancak önceki sınav sonuçları bu konuda fikir veriyor. 2017 yılı itibariyle düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları 22 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Zira son sınav 9 Temmuz’da düzenlenmiş ve sonuçları 27 Temmuz’da açıklanmıştı.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

AKADEMİK BİR DİL SINAVI OLARAK YÖKDİL

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.