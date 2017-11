Zorlu: Benim için başarı toplum için değer yaratan iş üretmek

Farklı alanlarda birbirinden başarılı kişilerin yaşam hikâyelerini paylaşmak üzere gençler ile bir araya geldiği MZV Gençlik Zirvesi’nde deneyimlerini paylaşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Benim bir felsefem var: “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra da ailem. O yüzden benim için gerçek başarı ülkemin ve insanımızın kazandığı, toplum için değer yaratan bir iş üretmektir” dedi.

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), tarafından iki yıldır düzenlenen MZV Gençlik Zirvesi, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlendi. MZV bursiyerlerinin yanı sıra tüm üniversite öğrencileri ücretsiz olarak katıldığı MZV Gençlik Zirvesi'nde, Ayşe Şule Bilgiç, Bager Akbay, Bora Koçyiğit, Buğra Kuloğlu, Emin Çapa, Eray Erdoğan, Evrim Kuran, Hande Çilingir, İhsan Elgin, Mert Arman, Murat Yeşildere, Prof. Dr. Acar Baltaş, Prof. Dr. Aytül Erçil, Prof. Dr. Talat Kırış, Serdar Kuzuloğlu, Tunç Berkman, Ufuk Tarhan, Umut Kısa ve Zafer Elçik gibi birçok değerli konuşmacılar geleceğin iş dünyası için gerekli yetkinlikler ve başarılı girişimcilik hikâyeleri konusunda bilgi ve deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Ayrıca, Prof. Dr. Erhan Erkut'un Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu ile yaptığı sohbet, programın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri oldu. Özellikle Zorlu'nun uzun yıllara dayanan başarı hikâyesi, deneyimleri ve tecrübe aktarımı yaptığı konuşması zirveye katılan gençler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Zirve kapsamında gerçekleşen sohbette Prof. Dr. Erhan Erkut'un konuğu olarak gençler ile deneyimlerini paylaşan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Başarılı olmanın kısa yolu çalışmaktan geçiyor. Hiçbir zaman kısa vadeli olarak düşünmemeli; uzun vadeli olarak hareket etmeli ve çok çalışmalısınız. Dürüst olmalı, çok çalışmalısınız. Bir de ne yaparsanız yapsın yenilikçi olmalısınız. Ben iş hayatım boyunca hep yenilikçi oldum. Müşterilerim beni ‘yeni ne gösterecek acaba' diyerek kapıda karşılardı. İnsanlara yeni bir şeyler sunarsanız fark yaratırsınız ve bu da size uzun dönemde her zaman kazandırır. Dünyada yeniliğin sonu yoktur” dedi.

Ahmet Zorlu, sözlerine şöyle devam etti: “Benim bir felsefem var: “Önce ülkem, sonra kurumum, sonra da ailem. Çünkü ülkem varsa, ülkem kazanıyorsa ben de kazanırım, ailem de kazanır. O yüzden benim için gerçek başarı ülkemin ve insanımızın kazandığı, toplum için değer yaratan bir iş üretmektir. O yüzden gençlere tavsiyem ülkemizin kıymetini bilin ve o değeri yükseltmek için çok çalışın. Çünkü ülkeniz ilerlemiyor, yaptığınız iş sadece kendinize fayda sağlıyorsa bu gerçek anlamda bir başarı sayılmaz. Zenginlik bir ölçü değildir. Önemli olan zenginliğin ülkenize ve insanınıza fayda sağlamasıdır. Bugün Zorlu Grubu olarak 28 bini aşkın çalışanımız ile dünyanın 155 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. İnsanımız kazanıyor, ülkemiz kazanıyor. Bu noktada yerli üretimine önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin kalkınması için yerli ürünleri kullanmamız gerekiyor. Güney Kore gibi ülkeler yüzde 99 oranında yerli ürünleri kullanıyor. Halen daha aynı durumdalar. Bugün Zorlu Holding olarak gurup şirketlerimizin ürettiği beyaz eşya ürünlerinin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Özellikle de kalkınmış ülkelere ihracat yapıyoruz. Bu durum tekstil de aynı; Çin ve Japonya gibi ülkelere çarşaf ihracatı yapıyoruz. Önce kendimize güvenmemiz lazım. Bundan daha büyük mutluluk ve bundan daha büyük bir başarı olur mu?”

Olgun Zorlu, “Yaptığımız her işte toplum için bir değer üretme düşüncesi ile hareket ettik”

Zirve'nin açılış konuşmasını yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu, “Zorlu Grubu olarak her zaman içinden çıktığımız toplumun bir parçası olduk. Toplumdan aldığımızı yine topluma verdik. Yaptığımız her işte toplum için bir değer üretme düşüncesi ile hareket ettik” dedi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bir toplumun geleceğinin ancak iyi yetişmiş nesillerle şekilleneceğine inanıyoruz. Gençlerimizi bugüne değil geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamamız gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Eğer bunu başarabilirsek ülkemizin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olacaktır. Mehmet Zorlu Vakfı aracılığı ile 18 yılda verdiğimiz burslar ve yaptırdığımız okullar ile birçok gencimize destek olduk. Her yıl ortalama 2 bin öğrenciye burs veriyoruz. Bugüne kadar 17 bine yakın öğrenciye burs vererek eğitim hayatlarına katkı sağladık. 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile gençlerimiz, kariyerlerine bir adım önde başlarken aynı zamanda iş dünyasının yetkinlikleri yüksek insan kaynağı ihtiyacına da katkı sağlamış oluyoruz. Programımız, ikinci yılını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Programımıza ilgi her geçen gün daha da atıyor. 21. Yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri geliştirdiklerinde kariyerlerine ve yaşamlarına bir adım önde başlayacaklarının farkındalar. MZV Gençlik Zirvesi ortaya koyduğu vizyon ile gençlerimize ilham veriyor. Ülkemizin aydınlık geleceğinde önemli kilometre taşlarından biri haline gelecek”