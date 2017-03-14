1.3 milyar euroluk satış tehlikede

Hollanda ile yaşanan siyasi krizin büyümesi Petrol Ofisi’nin satışınıtehlikeye sokabilir. Türkiye’nin bu ülkeye yaptırım uygulaması 1.3 milyarEuro’luk satışa gölge düşürebilir.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi gerginliğin ekonomiye yansıması halinde bunun en büyük etkisinin Petrol Ofisi'nin satışında yaşanabileceği belirtiliyor.

Avusturyalı enerji şirketi OMV, bu ayın başında yaptığı açıklamayla yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon Euro'ya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiğini açıklamıştı. OMV, satış işlemini en geç bu yılın üçüncü çeyreğinde sonuçlandırmayı planlıyordu.

Ancak Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan büyük siyasi gerginlik gözlerin bu dev satışa çevrilmesine neden oldu. Çünkü satışın gerçekleşmesi halinde Türkiye'de akaryakıt sektörünün açık ara lideri konumunda bulunan Petrol Ofisi, Hollandalı bir şirketin kontrolüne geçmiş olacak.

ONAY ALMADAN OLMAZ

Türkiye'de şirketlerin birleşme ve devralma operasyonlarını yapabilmeleri için Rekabet Kurulu'ndan onay almaları gerekiyor. Dolayısıyla Rekabet Kurulu onay vermediği sürece belirli büyüklük ve pazar payına sahip hiçbir şirket bir başka şirketi satın alamıyor ya da birleşme yapamıyor. Rekabet Kurulu birleşme ve devralmalarda özellikle iki şirketin tek tek ve birleşme sonrası ortaya çıkacak pazar payı büyüklüğüne bakıyor. Petrol Ofisi, akaryakıt pazarının neredeyse 4'te 1'ine yakın bölümünü elinde tutuyor. Ayrıca 1.3 milyar Euro'luk dev satış tutarı, Rekabet Kurulu'nun direkt sorumluluk alanına giren bir büyüklüğü ifade ediyor.

GÖZLER REKABET KURULU'NDA

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Petrol Ofisi'nin Hollandalı Vitol Group'a satışıyla ilgili olarak henüz Rekabet Kurumu'na resmi başvuru yapılmadı. Satışı temmuz-eylül ayları arasındaki 3 aylık dönemde gerçekleştirmeyi planlayan şirketlerin bu süre öncesinde Rekabet Kurumu'na başvurması ve buradan çıkacak karara göre satış sürecini yönetmeleri gerekiyor.

Rekabet Kurulu, ekonominin iç ve dış siyasetten etkilenmemesi için ‘bağımsız üst kurul' olarak kurulmuştu. Bu niteliği gereği Rekabet Kurulu birleşme ve devralmalara ilişkin kararını siyasi gelişmelere göre değil, rekabeti etkileyecek unsurlara göre veriyor. Ancak, iki ülke arasındaki siyasi gerilimin olağanüstü arttığı ve toplumsal hassasiyetin olağanüstü seviyeye yükseldiği bir dönemde Hollandalı şirketin akaryakıtta liderlik koltuğuna oturmasına izin verilip verilmeyeceği merak ediliyor.