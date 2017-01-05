1 milyar borcumuz var, bizi kurtarın

Türk Hava Kurumu (THK) içine düştüğü borç batağından kurtulmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’danyardım istedi.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. 35 dakika

süren görüşmede Atılgan, kurumun faiz hariç, 640 milyon liralık borç tablosu ile gelir getirici projelerini gündeme getirdi.

YURTDIŞI YASAĞI KALKTI

Atılgan'ın, “THK'nın faiziyle birlikte 1 milyarı bulan borçlarını kamu bankaları üstlensin. Kurumu yüksek faiz yükünden kurtarmak için bize destek olun”

dediği öğrenildi. Erdoğan da, “El birliği ile bu kurumun içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için gayret göstereceğiz” dedi. Atılgan'ın kuruma, THY biletleri, DHMİ gelirleri, Milli Piyango, Spor-Toto gibi şans oyunları biletlerinden pay verilmesini istediği de öğrenildi. Erdoğan'ın THK Üniversitesi'nin faaliyet izninin devam ettirilmesi ve tekrar öğrenci kontenjanı verilmesi konusunda da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta

Saraç ile görüşeceği kaydedildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir gizli tanığın iddiaları üzerine başlattığı soruşturma kapsamında THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan hakkında

koyduğu yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği Atılgan'la ilgili tahditin kaldırılmasına karar verdi.