1 milyon 129 bin işsizi gizlemişler

Eylül ayı itibarıyla SGK kayıtlarında sigortalı görünen 15 milyon 676 bin kişiden 1 milyon 129 bininin işçi değil, stajyer ve kursiyer olduğu ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) geleneksel toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı istihdam rakamları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Sarıeroğlu, istihdam alanında her şeyin yolunda olduğunu belirterek, “Kabul etseler de etmeseler de milli istihdam seferberliği ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağlamıştır” dedi.

İSTİHDAMDA GÖRÜNÜYOR

Eylül sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (eski ismiyle SSK'lı) kapsamındaki sigortalı sayısının 15 milyon 676 bin 773 olduğunu bu sayıya kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyerlerin hepsinin dahil olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla rakamların ayrıntılarını verdi.

Bakan Sarıeroğlu açıklamasında, ‘bir işverenin yanında çalışan işçiler, çıraklar, stajyer ve kursiyerlerin' tamamının 4/a kapsamında istihdamda sayıldığını belirtirken Ocak 2017 sonu itibarıyla bu kapsamda 13 milyon 932 bin 664 kişinin yer aldığını, dolayısıyla stajyer ve kursiyerler de dahil 8 aylık istihdam artışının 1 milyon 744 bin olduğunu bildirdi. Sarıeroğlu, stajyer ve kursiyerler dışarıda tutulduğunda ise 4/a kapsamında istihdam edilenlerin sayısının Ocak 2017'de 13 milyon 115 bin 945, Eylül 2017 sonu itibarıyla da 14 milyon 547 bin 574 olduğunu açıkladı.

Bakan Sarıeroğlu'nun verdiği bilgiler, eylül sonu itibarıyla tam 1 milyon 129 bin 159 kursiyer ve stajyer öğrencinin SGK kayıtlarında ‘istihdamda' yani ‘çalışan' olarak göründüğünü ortaya koydu. Stajyer ve kursiyerlere yasa gereği sigorta yaptırılıyor ve sigortanın parasını da İşsizlik Sigortası Fonu ödüyor. SGK, normalde bir işte çalışmadıkları halde sadece sigortaları yattığı için stajyer ve kursiyerleri ‘istihdam' içinde sayıyor. Aynı şekilde, işsizlik verilerini hesaplayan TÜİK de 1.1 milyonu aşkın kursiyer ve stajyeri ‘çalışan' sayıyor.

Harçlık düzenli gelir sayıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), stajyer ve kursiyerlere yine İşsizlik Fonu'ndan verilen ‘harçlıkları' düzenli gelir kabul edip 1 milyon 129 bin işsizi istihdamda sayıp, işsizler ordusuna dahil etmiyor. Bakan Jülide Sarıeroğlu'nun verdiği bilgiler, bu yılın başında 816 bin 719 olan stajyer ve kursiyer sayısının eylül sonuna gelindiğinde 312 bin 440 kişi birden arttığını ortaya koydu.