1 Ocak 2018’den itibaren naylon poşet kullanımı bitiyor

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, Atık Yönetmeliği kapsamında naylon poşetlerin marketlerde ve mağazalarda 1 Ocak 2018'den itibaren yasaklanacağını belirterek, "Alışverişlerde müşterilerimizi file, bez torba kullanımına yönlendireceğiz" dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), referandum sonrasında Meclis’in gündemine gelecek olan ‘Hal Yasası’ düzenlemesini, yıl başında hayata geçmesi planlanan 0 ‘Atık Yönetmeliği’ düzenlemesini, yerel zincirlerin 2017 yılı beklenti ve hedeflerini katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.

Zor bir yıl olmasına rağmen 2016’yı yüzde 10 büyüme ile kapatan yerel zincirlerin cirosunu 30 milyar TL’ye çıkardıklarını belirten TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, “Toplam market grupları içerisindeki istihdam payı yüzde 40’a ulaşan yerel zincirler olarak satış payımız yüzde 37,7’ye; toplam gıdadaki yerellerin satış payı ise yüzde 9,7’ye ulaştı. Perakendecilik kurallarını iyi uygularken müşteri ile yakınlığımız, yeni formatlar denememiz bizi yarışta daha ön plana çıkarıyor. 2023 yılında 70 milyar TL ciro hedefi ile çalışmalarını sürdüren yerel zincir marketler olarak sektörde var olmayı ve mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, ülkemiz adına yürütüyoruz” dedi.

Yılın ilk 3 aylık performansını da değerlendiren Altunbilek, “2016’nın ilk üç aylık dönemine kıyasla 2017’ye biraz yavaş başladık. Yıl sonu hedefimiz 33 milyar TL’lik ciroya ulaşmak. Cironun yanı sıra istihdamda da yüzde 10’luk büyüme hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

‘HAL YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK İLE SEPETLER UCUZA DOLACAK’

Referandum sonrasında Meclis’in gündemine gelecek Hal Yasası düzenlemesini yerel zincirler olarak çok önemsediklerini belirten Mustafa Altunbilek, “Gıda fiyatında üretici-market makasını daraltacak tedbir, hayata geçeceği için mutluyuz. Yıllardır süreçler doğru aktarılmadığı için ‘Tarlada 1 liraya, markette 3 katı fiyatına satılıyor’ söylemleri, tüketicilerimiz ile bizi karşı karşıya getiriyordu. Tabiri yerindeyse günah keçisi biz oluyorduk. Yerel perakende zincirleri olarak bizim kamyonu tarlaya götürüp, ürünleri yükleyip, markete getirip, onları boylarına göre sınıflayıp, doğru koşullarda saklayıp, sonra da müşteriye taze taze sunmak gibi bir şansımız yok. Biz ürünlerimizi halden alıyoruz. Ürünler halden bize gelene kadar birçok kez el değiştiriyor ve pahalanıyor. Yerel zincirler olarak manav reyonunda operasyon masrafları çıkardığımızda sadece yüzde 5 ile 8 arasında kar elde ediyoruz. Yeni düzenleme ile aracı sayısının azaltılması öngörülüyor ve üretici birliklerinin vergisel anlamda daha avantajlı hale getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme sayesinde sebze-meyve sepeti daha ucuza dolar” dedi.

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‘POŞET DÜZENLEMESİ YIL BAŞINDA’

Toplantıda Şubat ayı sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk’ü ziyaret ettiklerini, Bakanlığın 2018’in başında hayata geçirmeyi hedeflediği ‘Atık Yönetmeliği’ taslak metninin değerlendirildiğini belirten Mustafa Altunbilek, “Doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem geleceğimizi hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018’in başında hayata geçeceğini öğrendik. Sayın müsteşarımız sektörden gelecek her türlü çevreci öneri ve talebin değerlendirildiğini belirtti. Yerel zincirler olarak hayli önemli olan bu düzenleme için görüş ve önerilerimizi paylaştık” şeklinde konuştu.

Söz konusu düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını belirten Altunbilek sözlerini şöyle sürdürdü; “Doğanın kabul etmediği, çevreyi, denizleri kirleten, insanlarla birlikte doğadaki canlıların hayatını tehdit eden naylon poşet kullanımı yıl başında ücretli olacak. Ülkemizde hayata geçecek olan düzenleme için bir kampanya hazırlıyoruz. Gezegenimizin sürdürülebilirliği, doğanın, insanların ve canlıların daha sağlıklı geleceği için karşımızdaki tehdidi aktaracağız. Federasyon ve işletme sahipleri olarak müşterimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Alışverişlerde file, bez torba kullanımına yönlendirecek; geçiş sürecinde karton veya bez alışveriş torbası hediye edeceğiz”.

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‘HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLMEK İÇİN DESTEKLENMEYİ BEKLİYORUZ’

Türkiye’nin istihdamda en büyük üçüncü sektörü olan perakendenin agresif bir büyüme beklentisinde olmadan, istikrara dayalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Altunbilek, “Rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörümüzde küçük ve orta ölçekli gıda perakendeciliği yapan esnafımız rekabet gücünü kaybediyor. Özellikle küçük esnafımız günü neredeyse siftahsız kapatıyor. Sektörümüzün istikrarlı olarak büyümesi, hedeflerine ulaşması için yalnız bırakılmamalı; desteklenmeliyiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV oranının toptanda olduğu gibi perakende de yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi için KDV düzenlemesi bekliyoruz. Gerekli düzenlemeler sektörün büyümesine, istihdama önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Üreticiden tedarikçiye, perakendeciden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluştuğu Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliğinin bu yıl 12-13 Nisan tarihlerinde 9’uncu kez gerçekleştirileceğini belirten Mustafa Altunbilek; “Yerel zincirler olarak her yıl belirlediğimiz ana tema doğrultusunda perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliği yapan YZB’de bu yıl ‘Dönüşüm’ başlığı altında perakende sektöründeki verimlilik konusu her yönüyle masaya yatırılacak. 300’e yakın markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacağı organizasyonda sektörün duayen isimleri perakendede verimli dönüşümü sektörün gündemine taşıyacak. Vizyoner verimlilik, marketlerde verimlilik uygulamaları, pazarlamada ve finansta verimlilik başlıklarında birçok konu 2 gün boyunca masaya yatırılacak. İş süreçlerinde verimli dönüşümü sağlamak isteyen tüm paydaşlarımızı YZB’ye bekliyoruz” dedi.

İHA