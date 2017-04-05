10 büyük gıda imparatorluğu

Dünya gıda sektörüne yön veren 10 şirket küresel damak tatlarını belirliyor.

Gıda sektörü küresel çapta 10 şirketin elinde… Business Insider’ın haberine göre dünyada tüketilen gıdalar yaygın olarak Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellog’s, Mars, Associated British Foods ve Mondelez binlerce işçiyi istihdam edip dünya damak tadına yön veriyorlar.

İşte dünyanın en büyük 10 gıda devi…

KELLOGS

2016 geliri: 13 milyar dolar

Markalar: Eggo, Pringles, Cheez-It

ASSOCIATED BRITISH FOODS

2016 geliri: 16.8 milyar dolar

Markalar: Dorset Cereals, Twinings



GENERAL MILLS

2016 geliri: 16.6 milyar dolar

Markalar: Cheerios, Chex ve Haagen-Dazs

DANONE

2016 geliri: 23.7 milyar dolar

Markalar: Activia ve Oikos

MONDELEZ

2016 geliri: 25.9 milyar dolar

Markalar: Oreo ve Trident

MARS

2016 geliri: 35 milyar dolar

Markalar: M&M, Orbit gum

UNILEVER

2016 geliri: 48 milyar dolar

Markalar: Lipton, Magnum

COCA-COLA

2016 geliri: 41.9 milyar dolar

Markalar: Coca-Cola, Sprite

PEPSİ CO.

2016 geliri: 62.8 milyar dolar

Markalar: Cheetos, Pepsi, Tropicana

NESTLE

2016 geliri: 90.2 milyar dolar

Markalar: Nestle, Kitkat