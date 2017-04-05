10 büyük gıda imparatorluğu

Gıda sektörü küresel çapta 10 şirketin elinde… Business Insider’ın haberine göre dünyada tüketilen gıdalar yaygın olarak Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellog’s, Mars, Associated British Foods ve Mondelez binlerce işçiyi istihdam edip dünya damak tadına yön veriyorlar.
İşte dünyanın en büyük 10 gıda devi…
2016 geliri: 13 milyar dolar
Markalar: Eggo, Pringles, Cheez-It
2016 geliri: 16.8 milyar dolar
Markalar: Dorset Cereals, Twinings
2016 geliri: 16.6 milyar dolar
Markalar: Cheerios, Chex ve Haagen-Dazs
2016 geliri: 23.7 milyar dolar
Markalar: Activia ve Oikos
2016 geliri: 25.9 milyar dolar
Markalar: Oreo ve Trident
2016 geliri: 35 milyar dolar
Markalar: M&M, Orbit gum
2016 geliri: 48 milyar dolar
Markalar: Lipton, Magnum
2016 geliri: 41.9 milyar dolar
Markalar: Coca-Cola, Sprite
2016 geliri: 62.8 milyar dolar
Markalar: Cheetos, Pepsi, Tropicana
2016 geliri: 90.2 milyar dolar
Markalar: Nestle, Kitkat