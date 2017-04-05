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10 büyük gıda imparatorluğu

Dünya gıda sektörüne yön veren 10 şirket küresel damak tatlarını belirliyor.

Sozcu.com.tr
11:065 Nisan 2017
Ekonomi
10 büyük gıda imparatorluğu
Dünya gıda sektörüne yön veren 10 şirket küresel damak tatlarını belirliyor.

Gıda sektörü küresel çapta 10 şirketin elinde… Business Insider’ın haberine göre dünyada tüketilen gıdalar yaygın olarak Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellog’s, Mars, Associated British Foods ve Mondelez binlerce işçiyi istihdam edip dünya damak tadına yön veriyorlar.

İşte dünyanın en büyük 10 gıda devi…

KELLOGS

2016 geliri: 13 milyar dolar

Markalar: Eggo, Pringles, Cheez-It

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ASSOCIATED BRITISH FOODS

2016 geliri: 16.8 milyar dolar

Markalar: Dorset Cereals, Twinings
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GENERAL MILLS

2016 geliri: 16.6 milyar dolar
Markalar: Cheerios, Chex ve Haagen-Dazs

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DANONE

2016 geliri: 23.7 milyar dolar
Markalar: Activia ve Oikos

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MONDELEZ

2016 geliri: 25.9 milyar dolar
Markalar: Oreo ve Trident

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MARS

2016 geliri: 35 milyar dolar
Markalar: M&M, Orbit gum

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UNILEVER

2016 geliri: 48 milyar dolar
Markalar: Lipton, Magnum

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COCA-COLA

2016 geliri: 41.9 milyar dolar
Markalar: Coca-Cola, Sprite

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PEPSİ CO.

2016 geliri: 62.8 milyar dolar
Markalar: Cheetos, Pepsi, Tropicana

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NESTLE

2016 geliri: 90.2 milyar dolar
Markalar: Nestle, Kitkat

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Son güncelleme: 12:0205.04.2017
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