10 milyon engelliye fırsat

Hacettepe Üniversitesi, Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’ni 24 Nisan’da resmi açılışı yapılacak rehabilitasyon merkeziyle hayata geçiriyor.

Proje, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Mesleki Rehabilitasyon Sempozyumu ile kamu ve özel sektör temsilcilerine tanıtıldı. AB desteğiyle yürütülen projeyle engelliler Türkiye'de ilk kez iş hayatına psikolojik ve fizyolojik destek sağlanarak girecek. Rehabilitasyon merkezlerinde engellilerin kol ve zihin kasları çalışacakları işe uygun olarak güçlendirilecek, iş yerlerinde kendilerine en uygun iş belirlenecek, bu sayede üretim ve verimlilik sorunu ortadan kalkacak.

Projeye ilişkin SÖZCÜ'ye bilgi veren Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Türkiye'nin engelli istihdamındaki en önemli sorunlarının çözümü için büyük adım atıldığını söyledi.

TEKNİK DONANIM SAĞLAYACAK

Prof. Kayıhan, Türkiye'de engelli istihdamı için kamu ve özel sektörde kotalar ayrıldığını ancak engellilerin işe önceden hazırlanmaması, fiziki ve psikolojik yönden güçlendirilmemeleri nedeniyle istihdam edilemediklerini, çalışanlardan ise verim alınamadığını söyledi. Türkiye'de ilk kez uygulayacakları yeni yöntemle engellilerin balık tutmalarını kolaylaştıracaklarını belirten Prof. Kayıhan, “Engellilere çalışacakları iş ve meslekle ilgili ihtiyaç duyacakları fiziki gücü kazandıracağız. Örneğin seramik işi yapan engellinin güçlü kol kasına ve hafızaya ihtiyacı var. Merkezimizde teknik personelle bu donanımı sağlayacağız. Sonuçta verim artacak, patronlar için de ihtiyaç duyulan personele dönüşecek” dedi.

EVE GÖNDERİLİYORLAR

Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğunu, bunun da 9.6 milyon kişiye karşılık geldiğini belirten Hülya Kayıhan, hedeflerinin engellileri istihdamda ihtiyaç duyulan personellere dönüştürmek olduğunu belirtti. Kayıhan, “Cezalar ve kotalar nedeniyle engelliler zorunlu olarak işe alınıyor, sonra da işyeri uygun olmadığı için ya da işe yaramayacakları üşünülerek, ‘Evinden çıkma, maaşını ödeyelim' deniyor. Biz şimdi engelliyi ve işyerini inceleyeceğiz. İşyerinde de küçük değişiklikler yaparak çalışma ortamı sağlayacağız” şeklinde konuştu.