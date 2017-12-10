10 milyon kişi yardıma muhtaç

Sosyal yardıma muhtaç aile sayısı gün geçtikçe artıyor. Aile Bakanlığı, 2 milyon haneye ‘sosyal yardım kartı’ verildiğini açıkladı.

Bir konutta ortalama 5 kişinin yaşadığı düşünüldüğünde, yardıma muhtaç vatandaş sayısı da 10 milyonu buluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 2 milyon haneye sosyal yardım kartı teslim ettiklerini açıkladı. Bakan Kaya, verdiği yanıtta şöyle dedi:

“Sosyal yardım faaliyetleri, Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde, insan haklarına saygılı ve insan onuruna yakışır bir şekilde sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin yürütülmektedir. Bu kapsamda sosyal yardım alan vatandaşlarımıza hizmetlerin sunumunda ‘insanı merkeze alan' bir yaklaşımla çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bu çerçevede; 2 milyon haneye sosyal yardım kartı teslim edilmiş ve konutta ödeme uygulamasına da geçilmiştir.”

EKONOMİ BOZULDU

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, sosyal yardım kartının verildiği hane sayısının 2 milyonu bulmuş olmasını Türkiye'deki ekonominin iyiye gitmediğinin bir göstergesi olduğunu savundu ve “Devlet yardıma muhtaç insanların yaşadığı 2 milyon haneye sosyal yardım kartı dağıtmış. Bu yaklaşık 10 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu gösteriyor. Asıl yapılması gereken, yardıma muhtaç insanların sayısının artmasını önleyecek tedbirler almaktır. İşsizliğin hat safhaya ulaştığı ülkemizde, istihdam alanları yaratılmalı, ihracata yönelik değil, üretime dayalı bir politika izlenmelidir” dedi.

Gürer, belediyelerin yardım yaptığı vatandaşları teşhir etmesinin de psikolojik sıkıntı yarattığını savundu.