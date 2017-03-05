10 yılın en iyi şubat ihracatı

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi 10 yılın en iyi şubat ayı performansına imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı şubat ayında yüzde 12.5 artışla 2 milyar 230 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisi 10 yılın en iyi şubat ayı performansına imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv ihracatı şubat ayında yüzde 12.5 artışla 2 milyar 230 milyon dolar oldu.

Otomotiv sektörü, 2008 yılından bu yana en başarılı şubat ayı performansına imza attı. OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisi ihracatı şubat ayında yüzde 12,5 artışla 2 milyar 230 milyon dolar oldu. İhracatta 2 milyar dolar barajını aşmayı beş aydan bu yana aralıksız sürdüren endüstrinin, Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 20 olarak gerçekleşti.

BİNEK OTOMOBİLLERDE YÜZDE 60 ARTIŞ

OİB şubat ayı verilerine göre mal grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 60 artarak 932 milyon dolara ulaşırken, Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise yüzde 3 azalarak 735 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı da yüzde 18 düşerek 384 milyon dolar oldu. Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da geçen yıl ile aynı seviyede kalarak 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv Yan Sanayinde en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 6, alternatif pazarlardan İran’a yüzde 38 artarken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, İtalya’ya yüzde 13, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 27 düşüş yaşandı. Binek Otomobillerde en büyük pazar İtalya’ya ihracat yüzde 57 artarken, ikinci büyük pazar Fransa’ya yüzde 33, Almanya’ya yüzde 65, Birleşik Krallık’a yüzde 55 ve ABD’ye yüzde 203 arttı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 22, Slovenya’ya yüzde 25, Almanya’ya yüzde 56 ve Hollanda’ya yüzde 45 gerilerken, İtalya’ya yüzde 27, Amerika Birleşik Devletleri’ne ise yüzde 100 artış görüldü. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda en büyük pazar Fransa’ya ihracat yüzde 43 artarken, diğer önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 48, Birleşik Krallık’a yüzde 24 düşüş oldu.

ALMANYA’YA İHRACAT YÜZDE 1 DÜŞTÜ, İTALYA’YA YÜZDE 32 ARTTI

OİB verilerine göre, şubat ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 335 milyon dolar olurken, ikinci büyük pazar İtalya’ya ise yüzde 32 artışla 258 milyon dolar, ardından Fransa’ya yüzde 16 artışla 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. İtalya’ya yönelik başarılı performansta binek otomobiller ihracatının yüzde 57, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatının da yüzde 27 artması etkili oldu. Yine Fransa’ya olan artışta Binek Otomobiller ihracatının yüzde 33, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatının yüzde 43 artışı katkı yaptı.

Yine önemli pazarlardan ABD’ye ihracat yüzde 49, Polonya’ya yüzde 30, İsveç’e yüzde 69, İsrail’e yüzde 119 ve İran’a yüzde 87 artış olurken, Fas’a ihracat yüzde 10 düştü. Amerika Birleşik Devletleri’ne artışta temel faktör, Binek Otomobiller ihracatının yüzde 203 artması oldu.

AB’YE İHRACAT YÜZDE 9 ARTTI

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında yüzde 78 pay ile en büyük pazarı olan Avrupa Birliği Ülkelerine ihracat yüzde 9 artışla 1 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alternatif pazarlardan Amerika Ülkelerine ihracat yüzde 60, Orta Doğu Ülkelerine yüzde 19, Asya-Okyanusya Ülkelerine yüzde 50 ve Diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 54 arttı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, şubat ayı başarısında Binek Otomobiller ihracatının yüzde 60 artmasının temel belirleyici olduğunu vurguladı. Endüstrinin İtalya, Fransa gibi büyük pazarlara yüzde 32’ye varan oranlarda artış kaydettiğine dikkat çeken Sabuncu, “Ayrıca hedef pazarlardan Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 49, Polonya’ya yüzde 30, İsrail’e yüzde 119 ve İran’a yüzde 87 gibi yüksek oranlarda artış kaydettik. ABD’ye artışta temel faktör, binek otomobiller ihracatının yüzde 203 artması oldu” diye konuştu.