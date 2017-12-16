11 bin şirket kepenk indirdi

Ekonomide yaşanan büyümeye karşın 11 ayda kapanan şirket sayısı yüzde 23.61 artarak 11 bin 502’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme verilerinin şirketlere olumlu yansımadığı ortaya çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan kurulan-kapanan şirket istatistiklerine göre bu yılın 11 ayında kapanan şirket sayısı hızlandı. Kurulan şirket sayısı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 13.68 artarak 66 bin 950'ye yükselirken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 23.61 artarak 11 bin 502 oldu.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0.56 düşüş kaydetti. Şirket sayısı bu dönemde 6 bin 926'dan 6 bin 887'ye indi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11.71 geriledi ve 1.131 oldu. Ekimde kapanan şirket sayısı bin 281 olarak belirlenmişti.

TUNCELİ'DE ŞİRKET KURULMADI

Kasımda kurulan toplam 6 bin 971 şirket ve kooperatifin yüzde 81.45'ini limited şirketler, yüzde 17.33'ünü anonim şirketler, yüzde 1.20'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36.41'i İstanbul, yüzde 10.33'ü Ankara, yüzde 6.93'ü İzmir'de kuruldu. Bu ay Tunceli ve Bayburt'ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

6.014'ü yabancı

Kasım ayında 795 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Ocak-kasım döneminde ise iş başı yapan 6.014 yabancı ortak sermayeli şirketin 861'i anonim, 5.153'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin sermayelerinin yüzde 54.78'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.