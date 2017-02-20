12 saatten fazla elektrik kesintisini 50 TL tazminat

F.A. isimli vatandaşın Meclis'e yazdığı şikayet dilekçesine cevap veren EPDK 12 saatten fazla süren elektrik kesintileri için şirketlerin vatandaşa 50 TL tazminat ödemesi gerektiğini açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı, sık sık yaşanan elektrik kesintisinden şikâyet eden vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Hürriyet Gazetesi’nden Umut Erdem’in haberine göre Kurum, “Bildirimli veya bildirimsiz günlük kesinti süresi 12 saatten uzun olamaz. Günlük kesinti süresinin 12 saatten uzun olması halinde elektrik dağıtım şirketi kesintiden etkilenen mesken abonelerine 50 TL, diğer abonelere de 100 TL tazminat ödemek zorundadır” dedi.

İstanbul'dan TBMM Dilekçe Komisyonuna yazan F.A. adlı vatandaş, sık ve uzun elektrik kesintileri yaşandığını vurgulayarak, arızaların da geç giderildiğinden şikayetçi oldu. F.A.'nın dilekçesini işleme alan komisyon, konuyu EPDK'ya sordu. EPDK'dan gönderilen yazıda yönetmelik uyarınca, eşik değerleri aşacak sayı veya sürede kesintiye maruz kalan kullanıcıların tazminat hakkı doğduğu belirtildi. Abonelerin, iletim ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanan kesintilerde belirtilen süre ve sayının aşılmasına göre tazminata hak kazanabildiği belirtilen yazıda, “Başvuruya gerek olmaksızın, yıllık eşik değerlerin aşılmasına ilişkin tazminatın müteakip yılın nisanından itibaren dağıtım sistem kullanım bedelinden mahsuplaşma yöntemiyle, günlük 12 saati aşan kesintilere ilişkin tazminatın ise bildirim yapılmak suretiyle takip eden ay içerisinde dağıtım şirketi tarafından ilgili kullanıcıya ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde konuya ilişkin Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunulabilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmesine karşın dağıtım şirketinin değerlendirmesinin hatalı olduğu düşünülüyorsa konuya ilişkin ilgisine göre il ilçe tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurulabilir” denildi.