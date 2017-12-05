140 bin işçinin toplu sözleşmede görüşmeleri tıkandı!

Birleşik Metal-İş, Türk Metal ve Çelik-İş’te örgütlü 140 bin metal işçisini kapsayan Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri MESS’in yüzde 3.2 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma teklifi nedeniyle tıkandı.

Dün sabah fabrika önlerinde, yemekhane ve vardiya girişlerinde basın açıklaması ve bildiri okuyan DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası, örgütlü bulunduğu işyerlerinde bir saatlik iş bırakma eylemi yaptı. Metal işçileri MESS'in düşük ücret ve 3 yıllık zam dayatmasına karşı eylemlerini artırarak sürdüreceklerini açıkladılar. Sendika bunun bir uyarı eylemi olduğunu belirterek MESS'e işçilerin taleplerinin karşılanması konusunda çağrıda bulundu. İşçi sendikaları ile MESS arasında süren grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış ve toplam 63 madde için uyuşmazlık tutulmuştu. Uyuşmazlık konusu maddelerin önemli bir kısmı parasal maddelerden oluşuyor.

SEFALET ZAMMI

Ağır koşularda çalışan metal işçileri ortalamada ikramiye dahil net 2.145 TL ücret alıyor. Birleşik Metalİş'in basın açıklamasında, “İşçi sendikaları ilk 6 aylık dönem için ortalama ücret bazında yüzde 30.47 oranında (net 695 TL) zam talep ederken, MESS, 1 Aralık günü yapılan toplantıda ücret zammı olarak tüm 6'şar aylık dönemler için enflasyon oranında ücret zammı teklif etti. Bu teklif ilk 6 aylık dönem için yüzde 3.2 zam anlamına geliyor. Bu teklif işyerlerine göre net ikramiye dahil 59 TL ile 101 TL arasında değişen oranlarda zam anlamına geliyor. Bu sefalet zammının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir. Ciddiye alınacak bir teklif değildir” denildi.