15 Temmuz ekonomisi

Hain darbe girişiminin ekonomiye faturası çok ağır oldu. İşsizlik ve enflasyon rekor seviyelere çıkarken dolar kuru 4 TL'ye yaklaştı. Hükümet ekonomiyi canlandırmak için kredi musluklarını açtı. İşte 15 Temmuz 2016'nın ardından son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmelerin kısa bir özeti.

Bundan tam bir sene önce 15 Temmuz Cuma günü saat 21 sularında Ankara’da jetler alçak uçuş yaptığında Türkiye tarihinin en uzun gecelerinden birine başlıyordu. Ardından İstanbul boğazı üzerindeki iki köprünün de askerler tarafından kapatılması büyük ihanetin habercisi oldu. Türkiye 249 evladını 15 Temmuz 2016’yı 16 Temmuz 2016’ya bağlayan gece kaybetti. Hain darbeciler sivil vatandaşların üzerine ateş açtı. Milletin meclisini Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombaladı.

Aradan geçen bir yılda tam 164 bin kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yargının aldığı kararlar oldukça tartışmalı bir hale geldi. 20 Temmuz 2016’dan itibaren ilan edilen Olağanüstü Hal, hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler ile FETÖ’cülerin temizlenmesi işlemine başlandı. Bu süreçte yaratıldığı düşünülen mağduriyetler kamuoyunda uzun süre gündem oldu. OHAL komisyonu kuruldu.

15 Temmuz’un şüphesiz en olumsuz etkilerinden biri ekonomiye oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi yaptıkları hesaba göre başarısız girişimin ekonomiye etkisini 50 milyar TL (14 milyar dolar) olarak belirtti. Hükümet darbenin ardından yabancı yatırımcı güvenini tesis etmek için çalışmalarala başladı. Dolar kuru alıp başını giderken hükümet bankalar aracılığıyla ekonomiyi canlandırmak için girişimlerde bulundu. İşte 15 Temmuz sonrası ekonomide son bir yılda yaşanan gelişmelerin kısa bir özeti…

Hain darbe girişimini haber aldıktan sonra Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hemen yabancı yatırımcılarla bir telekonferans toplantısı düzenledi.

Şimşek yatırımcılara piyasanın pazartesi günü açılacağının teminatını verirken girişimin başarısız olduğunu anlattı. Şimşek 560 Uluslar arası yatırımcının katıldığı telekonferans 2 saat 15 dakika sürdü. Şimşek aynı zamanda yakın zamanda Türkiye’nin kredi notunu açıklayacak kuruluşlarla da bir görüşme yaptı.

Just finished a conference call with 560 global investors that lasted for 2 hours & 15 minutes.

My longest call ever :-)

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 17, 2016