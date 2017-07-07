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15 Temmuz için altın takı seti de yaptılar

Altın kaplama “’15 Temmuz Şehitler Köprüsü Takı Seti” sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

08:397 Temmuz 2017
Ekonomi
15 Temmuz için altın takı seti de yaptılar
Altın kaplama “’15 Temmuz Şehitler Köprüsü Takı Seti” sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

Alışveriş kanallarının yeni ürünü “15 Temmuz takı seti” oldu. “'15 Temmuz Şehitler Köprüsü Takı Seti”, 22 ayar altın kaplama kolye ve bileklik olarak satışa sunuldu. Kolyede, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün silueti ve ‘15' yazısı yer aldı. Alışveriş kanallarında reklamları gösterime giren takı seti kargo dahil 69 liraya satışa sunuldu.

Reklamda “15 Temmuz'u unutmayacağız” ifadesi de yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ‘takı seti' piyasaya çıkarılması, vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada, “15 Temmuz takı seti satıyorlar pazarlama kanallarında, sizin için şehitlerimiz bu kadar mı değersiz?” yorumları yapıldı.

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İstanbul'da 24 Mart'ta gerçekleştirilen Çikolata Festivali'nde de, şehit Ömer Halisdemir'in pastası yapılmıştı.

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12 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta düzenlene  13. Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher Gümüş ve Saat Fuarı'nda ise 15 Temmuz anısına altından tank tasarlanmıştı.

Son güncelleme: 08:4307.07.2017
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