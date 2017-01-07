16 milyon lira dolandırdı, avukatı ‘adliyede FETÖ var’ dedi

Dimes'in 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin'in şirketi dolandırarak zimmetine 16 milyon TL geçirdiği ortaya çıktı. Şahin'in avukatı ise adliyede FETÖ yapılanması olduğunu iddia ederek, adliyenin kapatılmasını talep etti.

Dimes'in 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin'in şirketi dolandırarak zimmetine 16 milyon TL geçirdiği ortaya çıktı. Şahin'in avukatı ise adliyede FETÖ yapılanması olduğunu iddia ederek, adliyenin kapatılmasını talep etti.

Hürriyet Gazetesi’nden Nurettin Kurt’un haberine göre; son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu şirketi Dimes’te yaşandı. Şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin, son 5 yıl içerisinde zimmetine 16 milyon lira geçirdiği tespit edilince tutuklandı, servetine el koyuldu.

Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin'in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Şahin'in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

AVUKATI: ‘ADLİYE KAPATILSIN'

Şahin'in avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe ile başvurarak, “FETÖ benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi'nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendi usulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.