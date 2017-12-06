18 yaşın altına zorunlu BES geliyor

Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, bireysel emeklilik sisteminde işveren katkısı ve 18 yaş altı otomatik katılım konularının rafa kalkmadığını hangi düzenlemeleri yönetmelik hangilerini ise kanun yoluyla yapabileceklerini değerlendirdiklerini, küçük dokunuşları kısa vadede yapacaklarını söyledi.

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Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Türkiye Finans Forumu’nda yaptığı konuşmada, sigortacılık sektörü ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi vererek, bireysel emeklilik sektöründen kendilerine ağırlığın tanıtım ayağında olduğu bir rapor geldiğini söyledi.

BES’te otomatik katılım için işveren katkısı gibi talepler olduğunu, hem işveren katkısı hem de 18 yaş altı otomatik katılımın değerlendirildiğini söyleyen Genç, “Rafa kalkmadı. Şöyle bir değerlendirme oldu hangilerini kanun, hangilerini yönetmelik ile yapabiliriz oldu. Meclisin gündemi yoğun…” dedi ve şöyle devam etti:

‘RAFA KALKMADI AMA KANUN GEREKİYOR’

“Başbakan Yardımcımız ile çalışıldı o konu. Kolay yapılabilenleri ayırın denildi. 18 yaş meselesi kanun gerektiriyor. Rafa kalkmadı ama kanun gerekiyor. Yetki alalım bakanlar kurulundan… Çalışmalar devam ediyor. İki yılda bir yenileme konusu yönetmelik ile yapılabiliyor. Buna benzer küçük dokunuşları kısa vadede yapacağız.”

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kasım ayı başında yaptığı bir açıklamada bireysel emeklilik sisteminde (BES) cayma oranının yaklaşık yüzde 50 olduğunu söyleyerek, daha çok katılımcı çekmek için sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini söylemişti.

Şimşek, sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki 1,000 TL’lik devlet katkısını yeniden hesaplayacaklarını söyleyerek, “Sisteme yeniden girişte iki yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız” demişti.