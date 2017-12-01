2 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları: Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Birikim yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? 2 Aralık 2017 güncel altın fiyatları ne kadar? İşte altın almak isteyenlerin merak ettiği altın fiyatları...

2 Aralık 2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları hakkında her şey…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 162.28 Satış: 162,29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,36 liradan alınırken 265,85 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,73'den alınırken 531,70 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1076,73 liradan alınıp 1092,90 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,01 liradan alınırken 1072,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.