2 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram altın fiyatı kaç lira? Çeyrek altın ne kadar?

2 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün durgun. Peki bugün gram altın kaç lira? Cumartesi günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 2 Aralık 2017 Cumartesi Gram altın ne kadar? İşte altın almak isteyenlerin merak ettiği altın fiyatları...

2 Aralık 2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları hakkında her şey…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 161,10 Satış: 161,15

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,80 liradan alınırken 264,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,60'den alınırken 528,49 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1067,58 liradan alınıp 1083,72 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,28 liradan alınırken 1063,27 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.