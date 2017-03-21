20 günde 357 bin kişiye istihdam!

Çalışma Bakanlığı, 1-20 Mart tarihleri arasında 357 bin 594 kişinin istihdam edildiğini açıkladı. 18 bin 331 kişi kamudaki görevine yeniden döndü.

Çalışma Bakanlığı, 1-20 Mart tarihleri arasında 357 bin 594 kişinin istihdam edildiğini açıkladı. 18 bin 331 kişi kamudaki görevine yeniden döndü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istihdam verilerini açıkladı. NTV’nin haberine göre, istihdam seferberliği kapsamında 1-20 Mart arasında 357 bin 594 kişi istihdam edildi.

Kamudan 94 bin 867 kişi FETÖ nedeniyle ihraç edilirken, 30 bin 618 kişi de açığa alındı. 18 bin 331 kişi yeniden kamudaki görevine döndü.

“MAYIS-HAZİRANDA İŞSİZLİK DÜŞECEK”

Kanal 24 televizyonuna konuşan Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mayıs-haziran aylarından itibaren işsizlik oranında düşüş görüleceğini söyledi.

Çalışma Bakanı, “Yıl sonu itibariyle işsizlik kesinlikle yüzde 10’un altında olacak” diye konuştu.