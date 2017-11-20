20 Kasım güncel altın fiyatları Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları! Altın kaç lira?

Altın yükselişe geçti Altındaki yükseliş durmaksızın sürerken altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. Güncel altın fiyatları Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatları! Altın ne kadar oldu? 20 Kasım Pazartesi tarihli güncel altın fiyatları haberimizde. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın kaç lira? İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

20.11.2017 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinde yükselmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 20 Kasım’da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Amerika ve Almanya ile olan siyasi gerilim altın fiyatlarına da yansıdı. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 160-161 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,41 liradan alınırken, 160,50 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 256,94 liradan alınırken 263,37 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,88'den alınırken 526,73 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1067,66 liradan alınıp 1083,79 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,35 liradan alınırken 1063,34 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.