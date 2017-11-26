200 bin çocuğun gelişmine katkı

Türkiye’de eğitim alanında bölgesel fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla PepsiCo’nun desteği ile gerçekleşen “GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri” projesi Güneydoğu’da 200 bin çocuğa ulaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan ‘Çocuk Gelişim Merkezleri Sosyal Etki Değerlendirme Araştırması' 9 ilde 13 farklı merkezde hizmet vermeye devam eden merkezlerde çocukların özgüvenlerinin geliştiğini ve aile içi iletişimin düzeldiğini gösterdi.

SIRADA DİYARBAKIR VAR

PepsiCo Kıdemli Pazarlama Direktörü Evrim Şen, GAP İdaresi'nin işbirliği ve Türk Kalkınma Vakfı'nın desteğiyle 2003'te başlatılan projeye 4 milyon TL bütçe ayırdıklarını 100 bine yakın çocuğa ve ailesine ulaştıklarını ancak kayıt yaptırmadan gelenlerle bu sayının 200 bine yaklaştığını ifade etti. Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin'de 9 ilde 13 gelişim merkezi bulunuyor. Mardin- Ömerli GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi'nde açıklamalar yapan Şen, okul çağı ve okul öncesi çocukların zihinsel, duygusal, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve ailelerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere kurulan gelişim merkezlerinin 14'üncüsünün 2018'de Diyarbakır'da açılacağını söyledi. Hedeflerinin mutlu ve özgüvenli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade eden Şen, şirket olarak ÇGM'lerin devamı niteliğindeki ‘Kızlarımız Okuyor' projesini de yürüttüklerini aktardı.

BAŞARILI GENÇLERE STAJ

Merkezlerde tiyatro kurslarından resim derslerine, gitar kurslarından bilgisayar ve okul derslerine desteğe ve İngilizce'ye kadar birçok eğitim veriliyor. 4-14 yaş arası çocukların yararlandığı merkezlerde kayıtlı çocukların yüzde 55'i kızlardan oluşuyor. 15 yıl önce ÇGM'lere başlayan birçok genç ise üniversiteyi kazanarak ÇGM'lerde öğretmen oldu. Buralarda başarılı olan birçok genç ise PepsiCo'da staj yapma imkanı elde etti.