2016 ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2016 yılında ihracatın yüzde 0.8 düşüşle 142.6 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), geçen aralık ayı ve 2016 yılının tamamına ilişkin ihracat rakamları ile 2017 yılı hedeflerini başkent Ankara’da düzenlenen toplantıda açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye’nin aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artarak 12 milyar 817 milyon dolar oldu. İhracat aralık ayında kilogram bazında yüzde 4,7 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 4,1 artış kaydetti. Türkiye’nin 2016 yılı ihracatı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,8 gerileyerek 142 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OTOMOTİV LİDER SEKTÖR, AB EN FAZLA İHRACAT YAPILAN BÖLGE

TİM verilerine göre sektör bazında aralık ayında en fazla ihracatı 2 milyar 348 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü 1 milyar 339 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 282 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Ülke gruplarına göre ihracatta aralık ayında ilk sırada yüzde 45,5 pay ve 5 milyar 619 milyon dolar ile Avrupa Birliği, ikinci sırada yüzde 21,1 pay ve 2 milyar 599 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri yer aldı. Bunları yüzde 8,5 pay ile Afrika ve yüzde 6,6 pay ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri izledi.

ALMANYA, ABD ve IRAK’A İHRACAT ARTTI

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke; Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. Almanya’ya ihracat yüzde 3,7, Irak’a yüzde 59, İtalya’ya yüzde 12, ABD’ye yüzde 8,7 artarken, İngiltere’ye yüzde 2,8 geriledi. Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat yüzde 77, Irak’a yüzde 59, Bulgaristan’a yüzde 44 artış gösterdi. Bunların yanında Rusya’ya ihracatta yüzde 13 ile bu yılın en düşük kaybı yaşandı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarını açıkladığı konuşmasına yılbaşında İstanbul Ortaköy’de yaşanan terör saldırısını bir kez daha kınayarak başladı ve “Dünyadaki bütün ülkelerde yaşanan bu tür saldırılara karşı üzerimize düşen görev; soğukkanlılığımızı korumak ve birbirimize daha fazla kenetlenmek. Terörün kaynağının kurutulması için Hükümetimizle birlikte elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve yabancı misafirlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum” dedi.

İhracat rakamlarını değerlendiren Büyükekşi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dün açıkladığı ve altın ihracatı dahil edilen verilere göre aralık ayı ihracatının bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 9,3’lük artışla 12 milyar 817 milyon dolar olduğunu söyledi. Büyükekşi, TİM verilerine göre ise mücevher dışındaki altın ihracatı hariç tutularak yapılan hesaplamalarda ise aralık ayı ihracatının yüzde 7,4 artarak 12 milyar 346 milyon dolar olduğunu vurguladı.