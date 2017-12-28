Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2018 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret Komisyonu 29 Aralık Cuma günü 2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabını verecek. 2018 asgari ücret miktarının belirlenmesi için hükümet ile sendikalar arasında görüşmeler yapıldı. CHP'nin asgari ücret önerisi gündeme oturdu. Peki 2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren gelişmeler...

Asgari ücret ne kadar oldu? Milyonlarca çalışan 2018 asgari ücret ne kadar olacak sorusunu soruyor. 2018 asgari ücret miktarı yarın belli olacak. TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep etmişti. İşte 2018 asgari ücret ile ilgili ayrıntılar…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin açıklanmasına saatler kaldı, yarın komisyonun son toplantısı gerçekleşecek ve vatandaşa, 2018'de asgari ücretin ne kadar olacağı açıklanacak. TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP’de 2 bin TL olmasını talep ediyor. Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari Ücret Komisyonu 29 Aralık Cuma günü 2018 yılında asgari ücret miktarını açıklayacak.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

CHP’NİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2 BİN LİRA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Emek Büroları üyesi Milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Fatma Kaplan Hürriyet ve Ünal Demirtaş, asgari ücretin net 2 bin lira olması için TBMM'ye bir kanun teklifi sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Emek Büroları tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı’nda ifade ettiği asgari ücret teklifi, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş tarafından TBMM gündemine taşındı. 2018 yılında asgari ücretin net 2 bin lira olmasını düzenleyen kanun teklifi, hükümet ile işçi ve işverenler arasında süren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde son toplantı öncesi Meclis'e sunuldu.

Konuya ilişkin hazırlanan kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı: “Türkiye, gelir eşitsizliğinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üye ülkeleri arasında 0,398 puanla en kötü durumdaki ikinci ülke konumundadır. Gelir adaletsizliği ve sınıflar arasındaki uçurum her geçen gün büyümektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay %47,2'ye yükselmiştir en düşük gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay ise %6,2 olarak belirlenmiştir.

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1 YILDA 500 TL EKSİLDİ

Türkiye İstatistik Kurumu´nun (TÜİK), Kasım 2017 için enflasyon (TÜFE) oranını yüzde 12,98 olarak açıkladığı ve buna göre asgari ücretin vergi kaybı dahil, enflasyon karşısında alım gücünü yüzde 9.6 seviyesinde kaybettiği duyurulmuştur. Bunun sonucu Asgari ücretlinin enflasyon sebebiyle cebinden bir yılda 500 TL eksilmiştir. Ayrıca bu duruma Türk lirasının değer kaybı da eklendiğinde alım gücünün ah da gerilediği açıktır. Asgari ücrete 2018 yılı enflasyon artışı hedeflerine dayalı bir artış yapılsa bile, gerçekleşen enflasyonda beklentinin üzerinde artışlar yaşandığından asgari ücretli sürekli yeni kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Asgari ücretin enflasyondan kaynaklı olarak uğradığı kaybı karşılamaktan uzak kararlar, zaten açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakılmış milyonlarca kişiyi daha da mağdur etmektedir.

Asgari ücretin geçim ücreti olarak düşünülmesi, ücretlinin ailesiyle birlikte yaşamını sürdürebilecek bir ücret olarak belirlenmesi gerekmektedir. Yine resmi makamlarca geçtiğimiz günlerde ülkenin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyüdüğü açıklanmıştır. Ancak, verdiği vergilerle ülkeye katkısından bahsedilmeyen asgari ücretlinin bu büyümeden pay almasından hiç söz edilmemektedir. Asgari ücretlinin milli gelirden adaletli bir pay alması sosyal devlet olmanın gereğidir. Esas olarak en düşük gelir grubunu temsil eden asgari ücretlinin gelirlerinin vergi dışı bırakılması da gerekmektedir. TÜİK'in belirlediği geçim rakamlarının bile altında kalan rakamlarla, enflasyon kaybı dikkate alınmaksızın, gelirden payına düşen artış göz önüne alınmaksızın, vergi kayıpları değerlendirilmeksizin yapılacak bir belirleme asgari ücretlinin sorunlarını çözmekten çok uzaktır.

Anayasanın 55 inci maddesinde ‘asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlan ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur' düzenlemesi yer almaktadır. Asgari ücret, çalışanların düşük ücretlere karşı korunmasını ve emek sömürüsünü önlemeye yönelik önemli bir araçtır ve sosyal devlet olmanın bir gereğidir. İnsanın temel hak ve özgürlüklerinin tanımlandığı tüm uluslararası sözleşmelerde, herkesin kendisi ve ailesi için “insan onuruna yaraşır” adil ve elverişli bir ücret hakkı olduğu kabul edilmektedir.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1 567 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 5 106 TL olarak tespit edilmiştir. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise net 1 948 TL olarak hesaplanmıştır. Asgari ücretin tespitinde, öncelikle işçinin 2017 enflasyon oranından kaynaklı olarak uğradığı kaybın karşılanması, gelir ve büyüme rakamlarından payına düşeni alması, 2018 yılı enflasyon beklentisinin de dahil edilecek şekilde bir hesabın yapılması gerekmektedir. Buna göre yapılacak bir hesapta, 2018 yılı başından geçerli olacak asgari ücretin en az 2000 TL olması gerektiği açıktır.” ifadeleri yer aldı