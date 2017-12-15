Yıl sonu yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı... Birçok emekli maaşı yetersiz olduğu için ek iş yapma ihtiyacı duyuyor. Peki 2018 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte emeklilerin ilgilendiren detaylar...

Türkiye’de emekliler yetersiz gelen maaşlarından şikayetçi. Birçok emekli yeni yılda maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde maaşlarda 346 liraya varan artış olacak. Peki 2018 emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar…

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son iki ayda enflasyon geçen yılki oranlarda dahi 5 aylık enflasyon yüzde 5.7'ye ulaşacak. Dolayısıyla ocak zammı yüzde 5-6 aralığında gerçekleşecek. Memur ve mekikleri için 2017'nin son 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşmazsa enflasyon farkı çıkmayacak. Ancak tüketici enflasyonu daha 4 aylık dönemde yüzde 3.43'e ulaştı. 6 aylık enflasyon yüzde 5 civarına yükselirse, memur ve emekliler 1 puan, yüzde 6'ya çıkarsa 2 puan enflasyon farkı almaya hak kazanacak.

346 LİRALIK ARTIŞ OLACAK MI?

Tahminlerin gerçekleşmesi halinde maaşlarda 346 liraya varan artış olacak. Halen en yüksek emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye 169,6 lira da ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 409 lira 60 kuruş geçiyor. Ocak zammı yüzde 3.69 olursa bu maaş 4 bin 396 lira 45 kuruşa, ek ödeme de 175,85 liraya çıkacak. Emeklinin geliri 4 bin 572 lira 30 kuruşa yükselecek. Temmuz zammı da yüzde 4.02 olursa maaş 4 bin 573 lira 17 kuruşa, ek ödeme 182,92 liraya ulaşacak. Emeklinin toplam geliri 4 bin 756 lira 11 kuruşa yükselmiş olacak.

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EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

Eski ismiyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri olan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına her 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık TÜFE oranında zam yapılıyor. Temmuz-Kasım dönemindeki 5 ayda TÜFE yüzde 4.97 gerçekleştiği için Aralık ayında TÜFE artışı sıfırda kalsa dahi yüzde 4.97'lik zam şimdiden garanti oldu. Kur artışı ve zamlardan dolayı bu ayki enflasyonunun da yüksek çıkması bekleniyor. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda yüzde 6 oranında zam alacaklar. TÜFE'nin yüzde 1.5 civarında çıkması halinde ise zam oranı yüzde 6.5'e yükselecek.