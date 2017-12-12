2018 Pasaport harçları ne kadar oldu, zam gelecek mi? Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte ücretler…

Pasaport süresi dolanlara yenileme işlemi nasıl yapılır, bu yıl harç ücretleri ne kadar merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün e-Pasaport hizmeti ile yenileme işlemleri kolaylaşıyor. Pasaportlarınızı EGM pasaport şubelerinden de yenileyebilirsiniz. Peki 2018 pasaport harç ücreti ne kadar? Zam gelecek mi?

Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır? Harç üçretleri ne kadar? Harç, defter bedeli gibi çeşitli kategorilere ayrılan pasaport ücretleri, 6 aylık pasaport ücreti, 1 yıllık pasaport ücreti, 2 yıllık pasaport ücreti, 3 yıllık pasaport ücreti ve 4 – 10 yıllık pasaport ücretleri gibi farklı farklı gruplara ayrılıyorlar. Pasaport yenileme işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak son çıkan yasa ile beraber 2017 sonunda artık tüm pasaport işlemleri Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Fakat o vakte kadar halen işlemler Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. e-Psaport hizmeti ile de ”Çipli pasaport”, “biyometrik pasaport” ya da ”elektronik pasaport” olarak da bilinen e-Pasaportlar yenilenebilir. İşte 2018 harç ücretleri…

PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların pasaport yenileme işlemleri artık yeni pasaport başvurusu şeklinde gerçekleştiriliyor. Çünkü günümüz modern yüzyıl Türkiye'sinde geçilen ve aktif şekilde kullanılmaya başlanan e-pasaport ürünlerinde pasaport yenileme işlemleri bulunmuyor. Çünkü yeni nesil teknolojiye sahip olan e-pasaportlarda pasaport geçerlilik süresinin sona ermesi ile birlikte vatandaşların pasaport yenileme işlemleri yerine doğrudan yeni bir e-pasaport başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortam üzerinde hizmete açılmış olan e-pasaport online randevu sistemi üzerinden vatandaşlar e-pasaport başvurularını sadece dakikalar içerisinde gerçekleştirerek, pasaport yenileme veya yeni adı ile yeni pasaport başvurularını çok daha hızlı ve çok daha kolay bir şekilde modern işlem kanalları aracılığı ile gerçekleştirebilme şansına sahip olabiliyor.

Daha önceleri vatandaşların pasaport yenileme işlemleri için, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapacakları yenileme başvuruları sırasında pasaport başvuru formu, yenileme için pasaport, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf ve parmak izi talep ediliyordu.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

6 aylık pasaport, 120 TL’lik harç fiyatı bulunuyor. 94 TL’lik defter fiyatının da eklenmesiyle toplam 214 TL’lik bir masrafı var. 1 yıllık pasaport, harç bedeli ile 175 TL’ye denk geliyor, 94 TL’lik bir defter bedeli var ve son olarak toplam rakamı 270 TL. 2 yıllık bir pasaport, 286,4 TL defter ücreti, 94 TL ve toplamda 380,4 TL. 3 yıllık pasaport fiyatı 500 TL, son olarak 4 – 10 yıllık pasaport ücretleri ise 667 TL olarak belirlenmiş. Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ayarlanıyor ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanıyor.

Bu fiyatları ele aldıktan sonra pasaport fiyatları zam görecek mi konusuna değinmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili resmi, açıklanmış bir üsul yok. Güncel duruma göre belirleniyor ve ardından Resmi Gazete platformunda duyuruluyor.

ZAM GELECEK Mİ?

Vergi, harçlar ve cezalar 2018’de yüzde 14,47 artacak. Buna göre pasaport harç ücretleri de aşağıdaki gibi olacak.

Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25,8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak. 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573,10 liradan 657.4 liraya yükselecek.