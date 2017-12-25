İşte asgari ücretin belli olacağı tarih! 2018 yılında asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı kısmen de olsa verildi. İşte asgari ücretin belli olacağı tarih! 2018 yılı sendikaların asgari ücret talepleri...

Asgari Ücret Komisyonu’nda 3. tur toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra yapılan son dakika açıklamasında asgari ücret zammının 29 Aralık Cuma günü belli olacağı beliritildi. Zam pazarlığı bu toplantıdan sonra belli olacak. Asgari ücret zammının belli olacağı toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İşte DİSK, Türk-İş ve CHP asgari ücret talepleri…

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER VAR? ASGARİ MAAŞ NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

SENDİKALARIN ASGARİ ÜCRET TALEPLERİ

TÜRK-İŞ asgari ücretin 1.893, DİSK 2.300 ve CHP'de 2 bin TL olmasını talep ediyor

ASGARİ ÜCRET ŞU AN İÇİN NET BİN 404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.