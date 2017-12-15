2018’de 1500 ASDEP personeli alınacak! ASDEP nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018'de 1500 ASDEP personeli alınacağını söyledi. Peki ASDEP nedir? ASDEP personeli ne iş yapar?

TBMM’de Aile Bakanlığı bütçesi görüşülürken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 1500 ASDEP personeli alacaklarını açıkladı.Kaya’nın konuyla ilgli yaptığı açıklama:

“Çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum değerli milletvekillerimiz. Aile Sosyal Destek Programı’mız ASDEP, yine ben bakan olduktan kısa bir süre önce tamamıyla hayata geçen bir projemiz. 1.500 ASDEP personelimiz şu anda bizzat sahada elinde tabletleriyle, bilgi işlem altyapısıyla, ev ev, kapı kapı dolaşarak arz odaklı bir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet ediyor.”

“1.500 yeni ASDEP personelimizin de alımlarını yaptık, önümüzdeki günlerde eğitimlerini tamamlayacağız ve onlar da sahada arz odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet edecekler. Yine 2018 yılı içinde 1.500 yeni ASDEP personeliyle birlikte 2018’de 4.500 ASDEP personelimizle arz odaklı hizmet anlayışımızı geliştireceğiz. ”

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.