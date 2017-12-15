2018’de memur maaşları ne kadar olacak?

Sendikalar ve hükümet arasında 2018 yılı memur maaşlarına yapılacak zam konusunda anlaşmaya varıldı. Peki 2018'de memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevabı...

Yeni yıla girmeye hazırlanırken devlet memurlarının en çok merak ettiği konu 2018 memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaşlarına zam yapılacak mı? sorularının cevabı. İşte sendikalar ile hükümet arasında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları…

Sendikalar ve hükümet arasında 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. 2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.