2035’te bin aracın 55’i elektrikli olacak

Enerji Uzmanları Derneği ve BP (British Petroleum) işbirliğiyle Ankara’da gerçekleştirilentoplantıda BP’nin 2017 yılı EnerjiGörünümü Raporu açıklandı.

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ile Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda yapılan rapor

sunumuna göre, önümüzdeki 20 yılda enerji piyasasında en büyük talep artışı elektrikte yaşanacak. Teknolojik ürünlerin gelişmesi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde elektrik kullanımı yaygınlaşacak, talepte büyük artış oluşacak.

100'E KATLANACAK, ANCAK…

Enerji raporunda, dünya genelindeki milyonlarca otomobil kullanıcısının merakla beklediği elektrikli otomobillerin geleceğine ilişkin soruya da yanıt verildi. Raporda yer alan bilgilere göre, 2015 yılı itibarıyla dünyada 900 milyon adet otomobil kullanılıyor ve bunların sadece 1 milyon tanesi elektrikle çalışıyor. Rapora göre, 2035 yılına gelindiğinde, yani 20 yıl sonra dünyadaki otomobil sayısı 1.8 milyar adede çıkacak. 2035 yılında trafikteki elektrikli otomobil

sayısı ise 100 milyon adede ulaşacak. Yani trafikteki araç sayısı 2 kat artarken elektrikli otomobil sayısı 20 yılda tam 100 kat artmış olacak. Raporda, elektrikli otomobil sayısındaki bu büyük artışa rağmen dünyadaki toplam otomobil parkı içinde elektrikli otoların payının yine çok düşük kalacağı

bilgisine yer verildi.

Hesaplamalar halen dünyadaki her bin otomobilden 1.1'inin, diğer bir ifadeyle her 10 bin otomobilden sadece 11'inin elektrikle çalıştığını gösteriyor. Rapordaki tahminlerin tutması halinde 2035 yılında dünyadaki her bin araçtan sadece 55'i elektrikle çalışacak. Geri kalan 945 araç yine benzin, motorin ya da LPG gibi klasik akaryakıt ürünlerini kullanacak. Uzmanların hazırladığı rapor, yakın gelecekte, en azından 20 yıl içinde elektrikli otomobillerin günlük hayatımızın içerisinde yeterince yaygınlaşamayacağına işaret ediyor.

Rüzgar ve güneşin payı artacak

Raporda göre, önümüzdeki 20 yıl içinde enerji alanında bu gelişmeler yaşanacak:



* Enerji çeşidi içerisinde en yüksek talep artışı elektrikte yaşanacak.

* Rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin payı giderek artacak.

* Kömüre olan talep azalırken doğalgaz talebi çok hızlı artacak. Petrole olan talep yine yüksek seyredecek.

* Petrol üretiminde maliyetler düşecek, üretim normal seyredecek, bu durum fiyatlara olumlu yansıyacak.

* Çin enerji tüketiminde kömürden daha çok doğalgaz ve nükleere yönelecek.