21 ayda 21 milyon kaçak sigara!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son 21 ayda 21 milyon 747 bin paket, kaçak sigara yakalandığını açıkladı. Kaçak sigaraların piyasa değerinin, 181 milyon 71 bin 993 lira olduğu da belirlendi.

Bakan Tüfenkci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtladı ve kaçakçılığa karışan 4 bin 383 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını da bildirdi. Tüfenkci, kaçak sigaraların genellikle TIR konteynerleri içinde ve zulalanmış bölmelerde, yurda sokulduğunu kaydetti.

VERGİLER KÖRÜKLEDİ



CHP'li Gürer ise, TEKEL'in ortadan kaldırılması ile pazarın tamamen yabancıların eline geçtiğini söyledi. “Sigaranın zararları bilinmesine rağmen tüketimi azalmıyor, vergiler nedeniyle fiyatı sürekli artarken, sigaradaki kaçakçılık pazarı da genişliyor'' diyen Gürer şunları söyledi: “TEKEL konusunda yapılan özelleştirme uygulaması binlerce işçi ve hem işsiz hem de üretimsiz bıraktığı gibi, ülkemizde sigara kaçakçılığının yaygınlaşmasının da önünü açmıştır. Kaçak sigara girişinin saptanan rakamlardan daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Ciddi boyutlarda vergi kaçırılan bu alanda daha çok denetim yapılmalıdır.”

257 MİLYAR LİRA ‘DUMAN’ OLDU

Türkiye’de 2006-2015 yılları arasında sigaraya harcanan para dudak uçuklattı. 2006-2015 yılları arasında 256.7 milyar lira havaya uçarken iç piyasada bir trilyon adedin üzerinde sigara satışı gerçekleşti. Ajans Press'in Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazılarının uygulamaya başlandığı 2010 yılında, Türkiye'de sigara tüketimi yüzde 15 azaldı. 2015 yılına kadar yaklaşık bu seyirde devam eden sigara tüketiminin tekrar artışa geçtiği belirlendi. Öte yandan yapılan hesaplamalara göre, son on yılda sigaraya harcanan parayla 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 nükleer santral, ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) yapılabileceği başlığı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.