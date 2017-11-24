24 Kasım güncel altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Yine hareketlendi…

Altına yatırım yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarında yükseliş oldu mu merak ediyor. Son günlerde çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında önemli bir artış yaşanıyor. Dolar ile beraber sürekli yükselişte olan altın güne yükselişle başladı. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

24.11.2017 Perşembe altın fiyatları haberimizde. Bu ay yatırımcısını sevindiren altın hediye almak isteyenlerin ise elini yaktı.Yükseliş seyrine devam eden altın fiyatları bugün yükseldiği yerde kalmış gibi görünüyor. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira? Kasım ayının son haftasında rekor kıran altın fiyatlarında son durum şöyle;

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 163,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 163,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 163,60 liradan, bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 95 liradan, 149 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153 liradan, bin 52 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 72 liradan, 526 liradan alınan Yarım Ziynet 536 liradan ve 263 liradan alınan Çeyrek Ziynet 268 liradan satılıyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPILAN ALTIN ÇEŞİTLERİ HANGİLERİ?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN AYARIAltının kimyadaki saflığı “yüzde” ile, mücevhercilikteki saflığı ise “karat” veya “ayar” terimleriyle ifade edilir. Buna göre 24 ayar (veya karat) altın %100 saf altını, 22 ayar ise %91,6 saf altını ifade etmektedir. 22 ayar altının %8,4'ü diğer metaller ile tamamlanmıştır. Altına gümüşün ilavesi yeşilimsi, nikel ve platinin ilavesi beyaz, çinkonun ilavesi sarı, ve bakır ilavesi de bakır miktarına göre sarıdan kırmızıya kadar değişen renkler kazandırılabilir.

%100 saf altın doğada bulunmayıp, en saf altın binde 999,9 saflıktadır. 18 ayar altın %75,14 oranında, 14 ayar altın %58,5 oranında altın içerir. Tamamlayıcı metalin gümüş ağırlıklı olması durumunda kuyumculuk sektöründe yeşil altın denilen, halk arasında sarı altın denilen renk yakalanır. Tamamlayıcı metalin bakır ağırlıklı olması durumunda kırmızı altın denilen renk yakalanır. Beyaz altın ise beyaz renge yakın çeşitli metallerin tamamlayıcı olarak kullanılmasıyla ortaya çıkar. Beyaz altın, üretim sonunda kirli beyaz bir renge sahiptir, Rodyum kaplanmasıyla tam beyaz renge kavuşur.