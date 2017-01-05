250 milyarlık kredi yalan oldu

Nakite sıkışan işletmelere ilaç olacaktı ancak…

Hükümetin 1 ay önce işletmelere müjdelediği 250 milyar liralık destek için henüz harekete geçilmemesi kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

Türkiye'de 2008 krizine karşı devletin aldığı önlemlerin en önemli parçasını oluşturan Kredi Garanti Fonu (KGF) ekonomi yönetimi tarafından tekrar devreye alındı. Aralık ayı başında KGF'ye verilen Hazine garantisinin limitinin 250 milyar TL'ye çıkarılacağı duyuruldu. KOBİ'lere 250 milyar TL'lik kredi musluğunun açılacağını 8 Aralık'ta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) sonrasında Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Ancak, reel sektör temsilcilerinin heyecanla karşıladığı ‘garanti fonu'nda umutlar bitmeye başladı. Çünkü dev kredi için henüz bir adım atılmadı.

HAZİNE AÇIKLAYACAK

KGF, yeterli teminatı olamayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) lehine kefil olarak kredi kullanımını kolaylaştıran bir kefalet sistemi. EKK'dan çıkan yeni kararla Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Hazine destekli teminatları 2 milyar liradan 25 milyar liraya çıkarılacak. Buna göre KGF'ye Hazine'den 25 milyar lira kaynak aktarılması halinde bankaların kredi almakta güçlük çeken firmalara 250 milyar liralık kredi açabilecek. Söz konusu tedbirle, ihracat kredilerinde teminat yüzde 100, KOBİ'lerde yüzde 90, ticari kredilerde yüzde 85 uygulanacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve Türk Eximbank'ında Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Büyükekşi ise, “Bu konuda bilgi verecek durumumuz yok. Hazine Müsteşarlığı açıklama yapacaktır” dedi. Firmalara ihracat kredileri kullandıran Türk Eximbank'ın Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise Hazine Müsteşarlığı'nın Kredi Garanti Fonu protokolünü 1 ay önce imzaladığını belirterek, “KGF bankaların çoğunluğu ile protokol imzaladı, biz ve bazı bankalar kaldı. Protokoller en kısa sürede imzalanacak” dedi.

KOBİ TANIMI DEĞİŞECEK

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ömer Abdullah Özdemir, 250 milyar liralık kredi paketini piyasaların heyecanla beklediğini söyledi. Özdemir, “Nakite sıkışan firmalar için büyük bir rahatlık getirecek” şeklinde konuştu.

Bir ay önce açıklanmış olmasına rağmen kredi paketi için herhangi bir adım atılmamış olması konusunda ise Özdemir şunları söyledi:

“KOBİ tanımından kaynaklı bir sıkıntı var. KOBİ tanımını değiştirerek 40 milyon liralık ciro sınırının yukarı çekilmesi planlanıyor. Hükümet bunun için bir formül arıyor. Bu paketin 40 milyon lira üzerinde ciro yapan şirketler içinde kullanılabilmesi sağlanacak. Boyutu çok büyük dolayısıyla daha geniş kitlelere kullandırabilmek adında önce tanımı genişletmeye çalışıyorlar.”

Hazine batıkları hangi kaynakla üstlenecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Selin Sayek Böke, EKK'da açıklanan tedbir paketinin sorunları değil, sonuçları hedeflediğini dile getirdi. Böke, “Reel sektöre krediye erişim desteği adıyla 3 yıl içinde 250 milyar liralık kredi hacmi üretilecek. Yani Hazine'nin kefaleti ile ‘garanti fonu' yaratılıyor. Krediyi bankalar verecek, Hazine kefil olacak. Hazine, verilen kredilerin geri ödenememesi halinde, batık kredileri üstlenecek. Hazine'nin bunu hangi kaynakla üstleneceği ise belli değil. Hangi harcamalardan feragat edeceğini ve 250 milyar liralık kredi hacminde yaşanabilecek olası ‘batıkları' nasıl ve hangi kaynakla ödeyeceğini vatandaşına açıklamalı” dedi.