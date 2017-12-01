259 şubesini kapatacak 680 kişi işsiz kalacak

Royal Bank of Scotland, (RBS) , giderleri kısmak amacıyla müşterilerini online ve mobil telefon üzerinden işleme yönlendirirken, 259 şubesini kapatarak 680 çalışanı işten çıkaracağını açıkladı. Türkiye'de ise son 7 yılda bankaların şube sayısı bin 89 arttı.

REUTERS

Royal Bank of Scotland (RBS), 2008 yılındaki finansal kriz sırasında hükümetin 45.5 milyar sterlinlik kurtarma operasyonuyla ayakta kalmıştı. Bankanın halen yüzde 71 hissesi devletin elinde.

Merkezi Edinburgh’da olan banka Mart ayında da 180 şubesini kapatacağını açıklamıştı.

Lloyds Banking Group da Çarşamba günü 49 şubesini kapatacağını duyurdu.

Reuters Ağustos ayında verdiği haberde İngiliz bankalarının bu yıl kapatacağı toplam şube sayısının 762 olacağını bildirmişti.

RBS şube bankacılığı müdürü Jane Howard Reuters’e telefonla yaptığı açıklamada, müşterilerinin binalarda hizmet veren şubeler yerine, giderek daha fazla mobil ve online sistemlerden yararlandıklarını ve RBS’in de buna yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

RBS çalışanlarını temsil eden United sendikası ise, “Bu açıklamayla bu ülkede bankacılığın çehresi temelli olarak değişecek, 1,000’den fazla çalışan işini kaybedecek ve yüzlerce ana caddede banka kurumu kalmayacak” dedi.

Son açıklanan şube kapatmalarıyla RBS ve bağlı Natwest bankalarının İngiltere, Galler ve İskoçya’da sadece 744 şubesi kalacak.

TÜRKİYE’DE TAM TERSİ

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, 01.12.2017 tarihinde, Türkiye bankacılık sisteminde bulunan 46 bankanın yurt içinde 10 bin 554, yurt dışında ise 74 şubesi bulunuyor. 2010 yılında ise 46 bankanın yurt içindeki toplam şube sayısı 9 bin 465’ti. Rakamlardan yola çıkarak dünya genelinde bankalar şube kapatıp çalışan sayısını azaltırken, ülkemizdeki banakalar şube sayılarını artıyor. Dolayısı ile çalışan sayısında da herhangi bir azalma olmuyor.