27 Kasım Pazartesi gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? (Güncel gram altın fiyatları)

27 Kasım 2017 Pazartesi gram altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları düşüşte mi? Birikim, yatırım yapmak ya da düğünde nişanda kullanmak amacıyla hediye etmek için alınan gram altınlar bu dönem düşüş eğiliminde. Son dönemdeki siyasi dalgalanma bugün için aktın fiyatlarını daha az etkilemiş gibi görünüyor. Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç lira? İşte 27 Kasım 2017 güncel altın fiyatları

Altındaki bir kaç günlük hızlı yükseliş yerini durgunluğa mı bırakıyor? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatlarında küçük de olsa bir düşüş var. Bugün gram altın kaç lira? Gram altın kaç TL? İşte 27 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 162,84 liradan alınırken, 162,85 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 260,47 liradan alınırken 266,98 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,94'den alınırken 533,96 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1079,71 liradan alınıp 1096,03 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,23 liradan alınırken 1075,60 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.