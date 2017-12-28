Bugün altın kaç lira? 28 Aralık 2017 altın fiyatları bugün yükseldiği yerde kalmış gibi görünüyor. Genel yükseliş devam edecek mi? Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları bugün yükselmeye devam ediyor. Peki 28 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

28.12.2017 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinde durgun bir seyir izliyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Bu dönem yükselişteki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira? 28 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

158,07 liradan alınırken, 158,11 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 253,00 liradan alınırken 259,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 506,01'den alınırken 518,66 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1047,96 liradan alınıp 1063,79 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1011,34 liradan alınırken 1043,72 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.