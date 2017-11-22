3.26’lık kurdan verilen yayın ihalesi ne olacak?

Süper Lig'in yayın ihalesinin 3.26 TL'lik kur üzerinden hesaplanması Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım'ın ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. Yıldırım'ın, 'Kur haziran ayında 4 TL olursa o zaman ne olacak' açıklaması yeniden gündeme gelirken spor kulüpleri ihaleden dolayı zarar etti. Katarlı Bein Sports ise bu işten en karlı çıkan kurum oldu.

Spor Toto Süper Lig’in marka değeri tartışmalı bir konu olarak dururken yayın haklarından elde edilen gelir her dönemde biraz daha artıyor. 2010 yılında yapılan ihaleyi yıllık 321 milyon dolar ile Digiturk kazanmıştı.

Aradan geçen süre içerisinde Digiturk önce TMSF’ye arkasından ise spor yayıncılığı alanında önemli bir tecrübeye sahip Katarlı Bein Sports’a satıldı. Arkasından yeni bir yayın ihalesi dönemi geldi çattı. Katarlı Bein ilk kez ihaleye girerken 500 milyon dolar ile yayın ihalesini kazandı. KDV ile birlikte Bein’in ödeyeceği yıllık ücret 600 milyon dolar oldu. 5 sezonluk anlaşma imzalandı.

İLGİLİ HABER 3 büyükler euro mağduru oldu!

KULÜPLER ZARARDA

Kasım ayında imzalanan anlaşmanın ardından dolarda çok yüksek artışlar gözükünce yayıncı kuruluş için kur 3.26’dan sabitlendi. Kurun sabitlenmesi şu an 3.98’lere kadar çıkan dolar kurundan ötürü kulüpleri ciddi zarara uğrattı.

KDV dahil 5 sezon için ödenecek tutar 3 milyar doları buluyor, 3 milyar dolarlık tutar 3.26’lık kurdan hesaplandığı zaman kulüplere ve devlete 5 sezonda toplam 9 milyar 780 milyon TL dağıtılacak. Eğer ihalenin geçerli olduğu 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kur 3.52 alınarak ihale yapılsaydı 5 yıl için kulüplere 10 milyar 560 milyon dolar para girişi olacaktı. Sabit kurdan dolayı aradaki fark 780 milyon TL oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 31 Ocak 2017 tarihinde NTV yayınına katılmıştı. Yıldırım burada dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ile tartışmıştı.

Gümüşdağ 14 Kasım'da 3 lira 26 kuruş olan dolar kurunun, ihalenin yapıldığı 21 Kasım'da 3 lira 36 kuruşa geldiğine dikkat çeken Gümüşdağ, “Şartnameyle ihale süreci arasındaki 3.26'ya gelmesinde destek olunmasını istediler. 10 kuruşluk fark zannediyorum yıllık 30-35 milyon lira yapıyor. Kulüp başına 2 milyon liraya gelir” diye konuşmuştu.

DOLAR 4 LİRA OLURSA BAŞLAYACAK MI?

“1 Haziran'da kur 4 lira olursa, o zaman başlaması gerekmeyecek mi?” diye soran Fenerbahçe Başkanı, şöyle devam etmişti: “O günkü kuru sabitlemek gerekmez mi? Peki kur 3 liraya düşürse yayıncı kuruluş ‘Kur düştü, yeniden ayarlama yapalım' diyecek mi? Hiçbirimiz, hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bak Göksel bey, şu anda mevcut bir ihale devam ediyor. Bu 1 Haziran 2017'den itibaren geçerli. Sen bugünden 1 Haziran'ın kurunu nasıl sabitlersin ya! Adamın kaybı diyorsunuz, kulübün kaybı ne olacak? Ben kulübümün kaybından bahsediyorum ya! Türkiye'de kur böyle artarken bu iş olmaz. Keşke hepsi dolar üzerinden 300 milyon dolarlık bir ihale yapılsaydı. Yapılan ihalede bir ihaleye fesat karıştırma varsa gerekeni yaparım.”