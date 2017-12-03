3 Aralık Pazar güncel altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira?

3 Aralık 2017 altın fiyatları belli oldu. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar gram altın fiyatları bugün kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugün altın kaç lira? Pazar günü altın alım fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

3 Aralık 2017 Pazar altın fiyatları belli oldu. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda sorusunun cevabı…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 161,10 Satış: 161,15

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 257,80 liradan alınırken 264,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,60’den alınırken 528,49 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1067,58 liradan alınıp 1083,72 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,28 liradan alınırken 1063,27 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.