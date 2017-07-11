3. Havalimanı’nda önemli gelişme

İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatı ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA, altı şirket ile toplam 250 milyon euroluk alan tahsis sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

İGA’dan yapılan açıklamaya göre; MNG, PTT, Çelebi Hava Servisi, HAVAŞ, Sistem Lojistik ve Bilin Lojistik ile toplam 250 milyon euro tutarında alan tahsis sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan 25 yıllık anlaşmalarla söz konusu şirketler “Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü”ndeki binalarını yapacaklar ve yaklaşık 200,000 metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürecekler.

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İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, “Türkiye'de doğmuş altı büyük şirket ile 250 milyon euro değerinde alan tahsis anlaşmaları imzaladık. Geçtiğimiz yıl duty free anlaşmamızı tamamlamıştık. Yeme içme alanlarında ise sözleşme aşamasındayız, gelecek aylarda reklam tahsis alanlarının ihalesine çıkacağız. Şu an itibarıyla kiralanabilir alanların yüzde 50’sini kiraladık. Yüze yakın firma ile sözleşme yapıldı” dedi.

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Havalimanı açıldığında 2.5 milyon ton kargo kapasitesine sahip olacağını belirten Keskin, tüm fazlar tamamlandığında ise 5.5 milyon ton kapasiteye sahip olacağını ifade etti.

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Açıklamada yer alan bilgiye göre, İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer hizmetleri için toplam 150,000 metrekarelik bir alan söz konusu olacak. Kargoda ise bu rakam, kargo uçak park pozisyonları ile tüm kargo şehrinin toplamı 1.4 milyon metrekare olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı toplamda 350 destinasyona uçuş imkânı sağlayacak.

REUTERS