3 katlı tünele 4 teklif geldi

İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne Tecnımont Civil Const., İtalfer-Sıntagma, Arcadsı-Prota, Yüksel firmaları teklif verdi.Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst vealt katta da otomobillerin geçişine uygun iki şeritli yol bulunacak.

İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne Tecnımont Civil Const., İtalfer-Sıntagma, Arcadsı-Prota, Yüksel firmaları teklif verdi.Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst vealt katta da otomobillerin geçişine uygun iki şeritli yol bulunacak.

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi etüt, proje ve mühendislik hizmetleri ihalesinde, 4 firma teklif sundu. 3 katlı tünele Tecnımont Civil Const., İtalfer-Sıntagma, Arcadsı-Prota, Yüksel firmaları teklif verdi.

Tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

DÜNYADA İLK OLACAK

Proje büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak. Tünelin birinci ayağı Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında Hasdal kavşağından başlayan ve Boğaz'ı geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2×2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak. Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik'e 3 ada yapıyor. 603 bin 500 metrekareden oluşacak adalarda su sporu ve dinlenme alanları bulunacak.

40 DAKİKADA GEÇİLECEK

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. Yap-işlet-devret modeliyle 5 yıl içinde bitmesi hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den, Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak. Hattan günde 6.5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.