3 köye ‘Kanal’ piyangosu

‘Kanal İstanbul’ piyangosu Sazlıbosna, Dursunköy ve Baklalı köylerine vurdu. Güzergâhın belirlenmesi sonrası bölgelerdeki emlakçılara ‘Kanal manzaralı arsa’ siparişi verilmeye başlandı.

Milliyet Gazetesi’nden Burak Dursun’un haberin göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında duyurduğu Kanal İstanbul projesinin güzergâhı netleşti. İstanbul Boğazı'na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içinde yer alacak. ‘Çılgın proje' için belirlenen güzergâha göre Kanal İstanbul Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek. Kanal, Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü'nü de geçtikten sonra Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

Sazlıdere Barajı'nın hemen kıyısında yer alan 400 haneli Sazlıbosna Köyü sakinleri, Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı olmadıklarını ancak köylerinden taşınmaya zorlanırlarsa projeye karşı çıkacaklarını belirtti.

YÜZDE 70 EL DEĞİŞTİRDİ

Sazlıbosna Köyü Muhtarı Oktay Teke 1500 kişinin köyde yaşadığını ifade ederek; “1862 yılında Kırım'dan göç eden Türkler, dönemin padişahı tarafından buraya yerleştirildi. Biz devletimizin ve milletimizin faydası olacaksa bu projenin yapılmasını isteriz. Ancak, bizi yerimizden yurdumuzdan edeceklerse yapmasınlar. Burada insanlar tarım ve hayvancılıkla geçiniyor. Bu insanları başka yere gönderirlerse aç kalırlar. Fiyatların artması 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapılmasıyla başladı. 6 sene önce yerin metrekare fiyatı 10 TL civarındaydı. Şimdi ise arsaya bağlı olarak 400 TL'ye kadar çıktı. Bizim köyümüzde 6 bini devlete ait toplam 22 bin dönüm arsanın yüzde 70'i el değiştirdi. Bu arsaları çok büyük firmalar aldı” dedi.

Sazlıbosna'da balıkçılık yapan 57 yaşındaki Galip Şen, baraj gölünün ekmek teknesi olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “2 sene önce buraya taşınarak balıkçılık yapmaya başladım. Projeyle insanlar mağdur olmamalı. Köyde imar izni yok. Evlenen gençler bu yüzden başka yerlere gitmek zorunda kalıyor.

‘BİZİ ARTIK BURADA TUTMAZLAR'

Baklalı Köyü'ndeki evini yazlık olarak kullanan 75 yaşındaki Mehmet Cavit Güngör, “Projenin inşaatına başlanınca burası zengin insanların, villaların olduğu bir yer olur. Bizi artık burada tutmazlar. Ben burada doğdum büyüdüm. Şimdi buradan koparılma korkusu var içimizde” derken köy sakini Bayram Bahçeci ise, “Devlet kimseyi mağdur etmez. Benim arsamdan yol geçti. Devlet 151 bin TL para ödedi. Bu projenin yapılması devletin değil, milletin faydasına olacak” yorumunu yaptı.

‘SADECE EV YAPACAK KADAR ARAZİ KALDI’

Köylerinde 25 yıldır imar izni olmadığını söyleyen Dursunköy Muhtarı Güngör Özer konuşmasında “Önceleri çiftçilik ve hayvancılık yapıyordum. Zarar etmeye başlayınca hepsini sattık. Arsalar zaman geçtikçe değerleniyor. İnsanlar kıt kanaat geçiniyor burada. Birçok kişi cebinde çay parası olmadığı için kahveye gelmiyor. Arsaların değerlenmesi herkes için umut verici. Zaten büyük yeri olan aileler yerlerini para edince satıp gitti. Köyün yüzde 90'ı el değiştirdi. Sadece evlik küçük araziler kaldı. Zaman zaman etüt çalışmaları yapılıyordu ancak 2 aydır aralıksız bir çalışma var. Barajda da çalışmalar gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı.

GİDECEĞİMİZ BAŞKA YER YOK

“Devlet ne isterse o olur” diye konuşmaya başlayan Dursunköy'ün 81 yıllık sakini Arif Bayır ise doğduğu topraklardan koparılmak istemediğini söylüyor. “Kara kara düşünüyorum beni buradan kovarlarsa nereye gideceğimi” diyen Bayır, “Biz göçmeniz. Gideceğimiz bir memleketimiz yok. Başka yere gidin derlerse perişan oluruz. Burada hayvancılık ve tarım yapılır. Araziler verimlidir. Köyde yaşayan gençler araziler para etmeye başlayınca hemen sattı ancak benim gibi ihtiyarlar kaldı. Satılan arsaları büyük firmalar aldı.” dedi.

Bir diğer Dursunköy sakini Fatma Tuna da, yıllardır kanalın köyün üstünden geçeceğinin konuşulduğunu söyleyerek, “Ben buraya gelin geldim. Yıllardır bu köyde yaşıyorum. Kendi yağımızda kavrulup duruyoruz” dedi.

ARSALAR TOPLANIYOR

Dursunköy'de 11 senedir emlakçılık yapan Abdullah Deniz, arsalar için fiyatın da, talebin de arttığını da şöyle anlatıyor: “Kanal İstanbul buraya yapılınca Türkiye'nin en güzel lokasyonu olacak. Köyün su altında kalacağını düşünmüyorum. Duyduğumuza göre kanal bizim köyün arkasındaki vadiden geçecek. Büyük firmalar arsa toplama peşinde. Bölgedeki arsalar 10 sene önce 3, 3.5 TL iken metrekare fiyatı şimdi 250-300 TL arasında. Bu fiyat havalimanı fiyatı. Kanalla birlikte bu fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz. Mesela bir müşterimle 30 milyon TL değerinde arsa toplamak için anlaştık. Bazı müşteriler şimdiden kanal manzaralı arsa için bana mesaj yazmaya başladı. Bir büyük firma buradan 60 dönüm arsayı 14 milyona satın aldı.”