30 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcısının heyecanı zirvede! Altın bugün yükselişte. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Altın ne kadar oldu? Güncel altındaki yükseliş sürerken altın yatırımcısı altın fiyatları konusunda anlık olarak araştırmalarını sürdürüyor. 29 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları haberimizde. İşte altın almayı planlayanların ve altın yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatları...

30.12.2017 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Altın bu sabah saatlerinde yükselmeye devam ediyor. Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 30 Aralık'da altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi durdu. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 158-159 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

158,83 liradan alınırken, 158,88 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 254,17 liradan alınırken 260,52 liradan satılıyor. Yarım altın da 508,34’den alınırken 521,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1052,30 liradan alınıp 1068,21 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1016,51 liradan alınırken 1049,05 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.