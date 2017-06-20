30 liralık yemeğe 20 lira teklif

Manisa'da askerlerin sık sık yemekten zehirlenmesi gözleri catering şirketlerine çevirdi. Sektör temsilcileri üç öğünü 30 lira olan ihalenin 20 TL'ye verilmesinin yanlış olduğunu belirtiyor.

Dünya Gazetesi’nden Sercan Akıncı’nın haberine göre; Manisa’daki askerlerin zehirlenmesi üstüne catering sektörü temsilcileri Kamu İhale Kanunu’nu ve denetimleri eleştirdiler. Sektör temsilcileri, bir askerin 3 öğün maliyetinin muammen bedelinin 30 lira olmasına rağmen 20 liralık teklifin ihale kazanmasının yanlış olduğunu savunuyor.

Manisa’da üst üste askerlerin 4’üncü kez gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından catering sektörü temsilcileri Kamu İhale Kanunu’na ve yapılan denetimlere eleştiri getirdiler. Kamu ihalelerinde ‘ucuza yemek alınır’ anlayışının kalkması gerektiğini ifade eden sektör temsilcileri, eskiden sahada yeterlilik şartının arandığını fakat şimdi bunun kaldırılarak sadece evrakta yeterliliğe bakıldığını söylediler. Kamudaki denetimlerin yetersiz kalabileceğine dikkat çeken temsilciler, “Denetleyen ne kadar yetkin ya da rapora ne kadar yazabiliyor” sorusunu soruyorlar.

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Manisa’da askerlerin zehirlenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yemek İstanbul’un sahibi ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) eski Başkanı Hüseyin Bozdağ, yapılan yemeklerden her gün şahit numuneler alındığına dikkat çekerek, şu anda muhtemelen bu numunelerin laboratuvar ortamında incelendiğini anlattı.

DENETİMDE SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Catering hizmeti veren Efor Yemek’in sahibi Erol Çiftçi ise sektörde bu tip olayların çok nadir yaşandığını dile getirdi. Herkesin bu tip olaylara karşı aşırı dikkatli olduğunu ifade eden Çiftçi, “Manisa’da ise üst üste 4’üncü kez bu olay yaşandı. Herhangi bir yerde bu olay 1 kez olduğunda iş biter ama buradaki firma devam etmiş. Bir sürü soru işareti var” dedi.

Yemek şirketinin merdivenaltı olmadığını savunan Çiftçi, bu büyüklükte bir işi merdivenaltı bir firmanın yapmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Erol Çiftçi de, Bozdağ gibi asıl sorunun Kamu İhale Kanunu’ndan kaynaklandığını belirtti. İhalelerin saçma şekilde verildiğini kaydeden Çiftçi, ‘En düşük teklifin ölçüsü ne?’ diye sordu.

YA GRAMAJDAN KISAR YA KALİTEDEN

İstatistiki bir çalışma yapılarak temel maliyetlerin belirlenebileceğini söyleyen Çiftçi, şöyle devam etti:

“Mesela en düşük 20 liraya bu işin yapılabileceği çıktıysa, bunun altında teklif verilmesi halinde kabul edilmemeli. Edilirse, şirket maliyetleri düşürmek için ya gramajdan kısar ya da son kullanma tarihi yakın ürünleri alır.”

Denetleme konusunda da bilgiler veren Çiftçi, sahada denetleme olsa da denetleyen kişinin ne kadar yetkin olduğu ya da rapora sonuçla ilgili bilgilerin ne kadarını yazabildiği konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini bildirdi.

3 ÖĞÜN BEDELİ 30 LİRA TEKLİF EDİLEN 19-20 TL

Zehirlenmenin yemek dağıtılan ortamdan da kaynaklı olabileceğini kaydeden Bozdağ, “Umarım şerden hayır doğar. Kamu ihalelerinde ‘ucuza yemek alınır’ anlayışının kalkması lazım. Eskiden sahada yeterlilik şartına bakılırdı, şimdi sadece evrakta yeterlilik aranıyor. Benim başkanlığım döneminde Milli Savunma Bakanlığı ile bu konuda toplantılar yapmıştık. Yeni yönetim de bunu yapacaktır. Bir askerin 3 öğün yemeği için muammen bedel 30 lira. Fakat 19-20 liraya teklifler veriliyor ve ihale bu firmalara veriliyor. Kamu İhale Kurumu mercek altına alınmalı” diye konuştu.