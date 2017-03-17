Zigana Tüneli açılışında süre pazarlığı

Başbakan Binali Yıldırım Zigana Tüneli temel atma töreninde konuştu. Yıldırım tüneli yapan Cengiz İnşaat'tan tünelin kısa sürede bitirilmesini istedi. Firmanın patronu Mehmet Cengiz 37 saniye süren pazarlık sürecinin ardından tüneli planlanan inşaat süresinden '1.5 sene' daha erken bitireceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım Zigana Tüneli’nin temel atma töreninde konuştu.

Başbakan fıkra karakterlerinin isimlerini söyleyerek, “Biliyorsunuz Karadeniz’de bir Dursun var, bir Temel var, temeli atarlar dursun derler, Hızır’ı da gönderirler” dedi.

“Tünelin dört senede biteceğini söyleyen yıldırım İşte AK Parti’nin farkı bu” diye konuştu.

Yıldırım ardından sahneye tünelin inşaatını üstlenen yüklenici firma Cengiz İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz’i tünelin bitiş süresine ilişkin pazarlık yapmak için sahneye çağırdı.

Bu çağrıdan 37 saniye sonra , Cengiz sahneye çıktığında tünel inşaatının süresini ‘bir buçuk sene’ düşürdü.

Cengiz, “Bizim süremiz normalde 2020’nin sonlarında bitiyor ama 2019’un ekiminde bitireceğimi söylüyorum” dedi.

Bunun üzerinde Başbakan Yıldırım tünelin 29 Ekim 2019’da biteceğini açıkladı.

Pazarlık sürecinde mitingdeki kalabalığının bir kısmı tünelin 2018’de bitirilmesini istedi.