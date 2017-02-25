4 dolara telefon üreten iş adamı tutuklandı

4 dolara dünyanın en ucuz akıllı telefonunu üreten Mohit Goel bir perakendeciyi tehdit ettiği ve parasını ödemediği iddialarıyla tutuklandı.

4 dolara dünyanın en ucuz akıllı telefonunu üreten Mohit Goel bir perakendeciyi tehdit ettiği ve parasını ödemediği iddialarıyla tutuklandı.

Dünyanın en ucuz akıllı telefonunu üreten Ringing Bells’in CEO’su Mohit Goel tutuklandı. 4 dolara (14 TL) akıllı telefon üreten Goel’in şirketinin bir perakendeciye ödeme yapmadığı gerekçesiyle Goel tutuklandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh bölgesinde tutuklanan Mohit Goel’in ürettiği akıllı telefonunun adı ‘Özgürlük’.

CNBC’nin haberine göre Goel’in perakendeciden aldığı toplam siparişin büyüklüğü 3 milyon Hindistan Rupisi’ydi. (449 bin dolar).

1.4 MİLYONU İADE EDİLDİ

Perakendecinin yaptığı açıklamaya göre kendisine gönderilen Özgürlük isimli telefonların önemli bir kısmı bozuk çıktı ve kendisine ödediği 3 milyon rublenin sadece 1.4 milyonu geri iade edildi.

Perakendecinin iddiasına göre parasının devamını istediğinde Goel ve ortakları onu ve ailesini öldürmekle tehdit etti.

Ringing Bells’ten konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

FREEDOM 251’İN ÖZELLİKLERİ

Ağ: 3G

Ağırlık: 130 gram

Hafıza: 8 GB

Kamera: 3.2 megapiksel