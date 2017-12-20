4/B nedir? 4/B’lilere kadro verilecek mi?

Taşeron işçilere KHK ile 4/D statüsünde kadro verileceğinin açıklanmasının ardından 4/B statüsündeki memurlar da seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor. 4/B statüsündeki kamu personeli daimi memur kadrosuna geçmek istiyor. Peki 4/B nedir? İşte ayrıntılar...

Kamuda çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları kanununda 4/A, 4/B, 4/C ve 4/D kadroları bulunuyor. Kamuda 4/B statüsünde çalışan personeller de 4/A daimi devlet memuru kadrosuna alınmak istiyor. Peki 4/B nedir, ne anlama gelir? 4/B’lilere kadro verilecek mi? İşte 4/B hakkında merak edilenler…

4/B NEDİR?

Kamuda 657 sayılı devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A’lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B’liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Çalışma koşulları 4A’lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor.

4C’liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor. Özelleştirme sonrası işsiz kalanların da geçebildiği bu kadronun şartları tekel eylemlerinden sonra düzeltilmişti. Ancak bu kapsamda yaklaşık 100 bin çalışan bulunuyor. Bunlar da uzun süredir daimi devlet işçisi kadrosuna geçmek istiyordu.

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Geçtiğimiz gün taşeron işçilerine kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4C statüsünde çalışanların da 4B kadrosuna alınacağını açıkladı

4B kapsamındakiler ise daimi devlet işçileri oluyor. Sendikal hakları sayesinde kamunun en iyi şartlarına sahip bu kadroda da iş güvencesi bulunuyor.

4D kadrosu ise taşeron işçilerin alınacağı devlet işçisi olacakları kadroya verilen isim.

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4/B’LİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçiler için hükümet tarafından yapılan düzenlemeler üzerine 4/B statüsünde çalışan kamu personelleri de daimi devlet memuru olmak için seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Ancak yetkililerden 4/B kadrosu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.