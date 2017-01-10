5 bin özel güvenlik sorumlusu alınacak

Özel güvenlik hizmetlerine 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) getirilen yeni düzenlemeler başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere birçok işyerine üniversite mezunu özel güvenlik yöneticisi çalıştırma zorunluluğu getirdi. Güvenlik Servisleri Organizasyonları Derneği (GUSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, yeni düzenlemeyle 15 kişiden fazla güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlerde bir tane güvenlik sorumlusu atanmasının zorunluluk haline geldiğini bildirdi.
Güvenlik sorumlusu için en az ön lisans düzeyinde eğitim şartı arandığını ifade eden Kösereisoğlu, düzenlemeden başta AVM'ler olmak üzere 5 bin ila 10 bin civarında işyerinin etkileneceğini, bunun da en az 5 bin üniversite mezununa yeni iş imkanı doğurabileceğini söyledi.
Bilinenin aksine yeni düzenlemelerin Reina, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları nedeniyle yapılmadığını, sektöre yönelik kontrolün artırılmasının hedeflendiğini belirten Kösereisoğlu, özel güvenliğin yetkilerinin son derece sınırlı olduğunu, buna karşılık toplumda sanki terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi algılandıklarını ifade etti. GUSOD Başkanı Kösereisoğlu, “Yeni düzenlemelerle, kamuya açık tüm yerlere ‘asgari güvenlik tedbiri' getirilebilirdi” şeklinde konuştu.
MURAT Kösereisoğlu, özel güvenlik personelinin hastane, okul, talih oyunları ile içkili yerlerde silahlı görev yapamadıklarını kaydetti. Kösereisoğlu, yeni düzenlemeyle bulunduğu ortamda işlenmiş bir suçu polise bildirmeyen özel güvenlik görevlisi ve yöneticilerinin meslekten atılacağını, greve gidenlerin ise 6 ay meslekten uzaklaştırılacağını bildirdi.