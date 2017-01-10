5 bin özel güvenlik sorumlusu alınacak

Son yayımlanan 680 sayılı KHK'ya göre 15'ten fazla özel güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlere özel güvenlik sorumlusu getirilmesi zorunlu oldu. Özel güvenlik sorumlusu en az ön lisans mezunu olacak. 5 bin özel güvenlik sorumlusu istihdam edilmesi bekleniyor.

Son yayımlanan 680 sayılı KHK'ya göre 15'ten fazla özel güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlere özel güvenlik sorumlusu getirilmesi zorunlu oldu. Özel güvenlik sorumlusu en az ön lisans mezunu olacak. 5 bin özel güvenlik sorumlusu istihdam edilmesi bekleniyor.

Özel güvenlik hizmetlerine 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) getirilen yeni düzenlemeler başta alışveriş merkezleri (AVM) olmak üzere birçok işyerine üniversite mezunu özel güvenlik yöneticisi çalıştırma zorunluluğu getirdi. Güvenlik Servisleri Organizasyonları Derneği (GUSOD) Başkanı Murat Kösereisoğlu, yeni düzenlemeyle 15 kişiden fazla güvenlik görevlisinin çalıştığı yerlerde bir tane güvenlik sorumlusu atanmasının zorunluluk haline geldiğini bildirdi.

İLGİLİ HABER Özel güvenlik ekibine özel ehliyet

YETKİLERİ SINIRLI

Güvenlik sorumlusu için en az ön lisans düzeyinde eğitim şartı arandığını ifade eden Kösereisoğlu, düzenlemeden başta AVM'ler olmak üzere 5 bin ila 10 bin civarında işyerinin etkileneceğini, bunun da en az 5 bin üniversite mezununa yeni iş imkanı doğurabileceğini söyledi.

Bilinenin aksine yeni düzenlemelerin Reina, Beşiktaş ve Kayseri'de yaşanan terör saldırıları nedeniyle yapılmadığını, sektöre yönelik kontrolün artırılmasının hedeflendiğini belirten Kösereisoğlu, özel güvenliğin yetkilerinin son derece sınırlı olduğunu, buna karşılık toplumda sanki terörle mücadelenin bir parçasıymış gibi algılandıklarını ifade etti. GUSOD Başkanı Kösereisoğlu, “Yeni düzenlemelerle, kamuya açık tüm yerlere ‘asgari güvenlik tedbiri' getirilebilirdi” şeklinde konuştu.

SUÇU BİLDİRMEYEN GÖREVDEN ALINACAK

MURAT Kösereisoğlu, özel güvenlik personelinin hastane, okul, talih oyunları ile içkili yerlerde silahlı görev yapamadıklarını kaydetti. Kösereisoğlu, yeni düzenlemeyle bulunduğu ortamda işlenmiş bir suçu polise bildirmeyen özel güvenlik görevlisi ve yöneticilerinin meslekten atılacağını, greve gidenlerin ise 6 ay meslekten uzaklaştırılacağını bildirdi.