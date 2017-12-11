50 bin küskün taşerona formül aranıyor

69 kuruluşta çalışan taşeron işçiler kadro dışı kaldı. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşarda çalışan yaklaşık 50 bin taşeronun da kadroya alınması için çalışma yapılıyor.

Kamuda çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçisi kadroya geçmek için gün sayarken, kadroya alınacaklar listesine giremeyen 69 farklı kurumda çalışan 50 bini aşkın taşeron işçisi ise adeta şok yaşıyor. Üzerinde çalışılan taşeron düzenlemesine göre taşerona kadroda, 2 farklı kamu kurumu grubu bulunuyor. Bunlardan ilki merkezi bütçe kapsamında yer alan kamu kurumları, ikincisinde ise yerel bütçe kapsamındaki belediyeler ile il özel idareleri yer alıyor. Merkezi bütçeli kurumlarda yaklaşık 450 bin, yerel idarelerde ise yaklaşık 400 bin işçi çalışıyor. Merkezi bütçeli kurumlardaki taşeron işçisine kamu işçisi statüsü verilecek. Belediye ve il özel idarelerindeki işçiler ise taşeronlar yerine kamu kurumlarının işçisi olacak. Bu iki statünün dışında kamu iktisadi teşebbüsleri de (KİT) bulunuyor.

İKİ BÜYÜK NEDEN VAR

Birincisi, bu kurumların bir bölümünde kamunun yanı sıra özel şirketlerin de hissesi bulunuyor. Yani birçok şirket kamu- özel ortaklığı şeklinde iki patronla yönetiliyor. İkinci neden olarak ise bu kurumların bir süre sonra özelleştirilecek olması gösteriliyor. Dolayısıyla 69 kurumdaki 50 bin taşeron işçisine kadro verilmesi halinde özel şirketler de bir anlamda kadro kapsamına alınmış gibi olacak. Ayrıca bir süre sonra kurumları özelleşen taşeron işçiler bu sefer kadrolu kamu işçisi statüsünden 4B statüsüne, yani sözleşmeli memur statüsüne geçirilmek zorunda kalınacak. Türk-İş, kadro dışı kalan 50 bin işçinin de kadroya alınması için kabine üyeleri arasında adeta mekik diplomasisi başlattı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay sorunun çözümü için bir hafta içinde iki kez Başbakan Binali Yıldırım , Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüştü. Türk-İş yetkilileri, Başbakan Yıldırım'ın uygun formülün bulunması için bakanlara talimat verdiğini söylediler.

MERKEZ BANKASI BİLE VAR

50 bin işçiye kadro verilmesi için çözüm aranan 69 kurumdan bazıları şöyle: TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TKİ, TTK, TPAO, Çay- Kur, AOÇ, BOTAŞ, TOKİ, Et ve Süt Kurumu, Eti Maden,-TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, MKEK, Milli Piyango, Sümer Holding, Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Kalkınma Bankası, Eximbank, TMSF, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, TRT, Borsa İstanbul, Devlet Malzeme Ofisi, Tİ-GEM, TMO, TİM, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri…