‘50 yıl içinde euro kalmayacak’

Yakında merkez bankalarının Bitcoine dayalı varlıklar temin etmek için rekabet etmeyebaşlayacağını iddia eden Bitcoin Direktörü Matonis, “50 yıl içinde Euro kalmaz” dedi

Bitcoin Kurucu Direktörü Jon Matonis “Bitcoin, para basmak için kurallara ihtiyaç duyulmadığını ispat etti. Dolar ve Euro'nun önemi azalacak. 50 yıl içinde ise Euro gibi bir para birimi kalmayacak” dedi. Dünyayı kasıp kavuran dijital para birimi Bitcoin'in Direktörü Matonis, İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'na konuk oldu. “Bitcoin'in Taht Oyunları” konulu konferansta konuşan Matonis, “Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dijital para birimleri için ‘Para arzının kontrol edilmesinde risk teşkil ediyor' şeklinde bir açıklaması var. Aslında beraberinde imkanlar da getiriyor. Ayrıca merkez bankaları da Bitcoin'e dayalı varlıkları temin etmek için rekabet etmeye başlayacak” diye konuştu. Dünyada yüzyıllardır devletler ya da kralllıkların para bastığını, Bitcoin'in para basmak için kurallara ihtiyaç olmadığını ispat ettiğini vurgulayan Matonis, “Para bir illüzyon. Hep beraber büyük yanılsamaya iştirak etmişiz. Biz sadeceKral Çıplak diyoruz” dedi.

BANKALARDAN GÜVENLİ

İlk işlemi 2009 yılında yapılan Bitcoin'in, uzaydan ses sinyallerini yakalamak için kurulan Search for Extraterrestrial Intelligence'ı (SETI) 2013 yılında geçerek dünyanın en büyük bilgi işlem projesi haline geldiğini söyleyen Matonis, “Yani merkez bankalarının sistemlerinden bile çok daha güvenli. Saniyede bilgi işlem gücü hash ile ölçülüyor. Dünyadaki 10 bin tane en güçlü bilgisayarı bir araya getirin, onlardan bile daha fazla. Bitcoin için belki şu an 1 milyar kişiye ulaşmak mümkün değil ama birkaç yılda bu rakamlar mümkün olacak. JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumlar Bitcoin ticareti yapıyor” dedi. Bitcoin'in Kimlik hırsızlığına ve mali gözetime karşı kullanıcıyı koruduğunu belirten Jon Matonis, “Bitcoin Çin'de bu nedenle popüler. Sermaye hareketini engeleyen Çin'e devletine karşı özel ve tüzel kişiler kendi varlıklarını yurtdışına çıkarabiliyor. Sizi hacizlere karşı da koruyor. Hollanda dünyanın belki en büyük ilk beş ülkesinden biri değil. Ama Hollanda kişi başına düşen bitcoin kullanımında ilk beşte” diye konuştu. Bu arada arka arkaya kırdığı rekorlarla şaşırtan sanal para Bitcoin dün 15 bin doları aştı.

TEKNOLOJI ÜRETMELIYIZ

BU yıl 6'ncısı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nın ikinci gününde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, günümüzde artık sadece teknolojiyi takip etmenin yeterli olmadığını, teknolojiyi üretmek ve dünyaya satmak gerektiğini kaydetti. Büyükekşi, “Artık, üretimde insan gücü kadar, sensör sayısı da önemli. Nesnelerin internet için 2020'de tahminle şu şekilde; 1 trilyon sensör, 50 milyar cihazı birbirine bağlayacak. Daha ileri gidebilmenin yolu, girişimcilikten, inovasyondan geçiyor” dedi. Dünyanın ilk kafa nakli operasyonunu gerçekleştirmek için gün sayan Prof. Sergio Canavero'nun zirveye gelmediği belirtildi.