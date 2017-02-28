Ocak ayında 528 şirkete teşvik belgesi verildi, 72 belge iptal edildi.

Ocak ayında 528 şirkete çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verilirken, daha önce verilmiş 72 belge de iptal edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listeye göre, tarım sektöründe 14, madencilik sektöründe 14, imalat sektöründe 184, enerji sektöründe 205, hizmet sektöründe 111 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Ocak ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.02 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 648 milyon dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 17,827 olarak belirlendi.

İptal edilen teşvik belgelerinin toplam sabit yatırım tutarı 692 milyon lira, öngörülen istihdam da 1,916 kişi olarak belirlenmişti.